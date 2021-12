Som ventet ble Norge et par nummer for store mot Kasakhstan i åpningskampen av VM. De norske håndballkvinnene hadde kontroll fra start til slutt, og vinner kampen 46-18. En målforskjell på hele 28 mål, og Norge får en pangstart på mesterskapet.

– Det er en fin kamp og alle fikk spille en del. Det var ikke den mest spennende kampen, men det var deilig å få løpt litt, sa Herrem til Viaplay etter kampen.

Debutanten hylles

Emilie Hovden ble Norges toppscorer med syv scoringer i sin første VM-kamp, mens Camilla Herrem ble kåret til banens beste spiller.

– Jeg synes vi gjør en fin innsats. Vi tar med oss selvtillit og en god trening, sa kantspilleren videre.

Nora Mørk mener at VM ikke har startet ordentlig ennå. Hun mener at nivåforskjellen på lagene er for stor.

– Det er dessverre store forskjeller, og det er nok ikke så gøy å se på. Det er gøyere å spille de jevne kampene, og jeg føler VM starter for alvor mot Romania på tirsdag. Vi må bare bruke treningene vi har, sier Mørk til NRK.

I tillegg hyller stjerna dagens debutant Emilie Hovden.

– Veldig, veldig bra og solid. Det er nok en kamp som passer henne bra, med masse løp. Hun er giftig på kontraen og god alene med keeper. Det har vi sett i Storhamar lenge. Jeg er glad på hennes vegne og det var kult, sier Mørk.

Debutanten var fornøyd etter å ha blitt toppscorer i første mesterskapskamp.

– Det var utrolig kult å spille utpå der. Første mesterskapskamp var utrolig stort, sier Hovden til NRK.

– Det er alltid litt nerver før kamp. Men man må bare prøve å nyte det og være her og nå. Man må gjøre det man gjør hver eneste kamp.

JUBLET: Moa Högdahl og Kari Brattset Dale. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Byttet ut hele laget

Norge var storfavoritter før kampen, men Kasakhstan startet oppgjøret bra og ledet innledningsvis. Det skulle ikke vare lenge. For etter fem minutter våknet de norske kvinnene og rykket ifra.

Herrem var treffsikker fra sin kantposisjon og scoret tre mål på rappen. Det gjorde at Norge allerede ledet med fem mål ti minutter ut i kampen.

Håndballkvinnene fortsatte å kjøre over Kasakhstan, og da det sto 15-6 drøyt 20 minutter ut i omgangen, byttet Thorir Hergeirsson ut hele laget med unntak av keeper Katrine Lunde.

– Jeg syntes det er helt greit å gi alle tid på banen, sa NRKs håndballekspert Geir Oustorp på NRKs radiosending.

Da målforskjellen hadde nådd ti, var det meste i boks.

– Seiersgangen er i gang som det kommer til å være i dette gruppespillet, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Herrem, Stine Bredal Oftedal og Sanna Solberg-Isaksen scoret fire mål hver før pause.

– Bra kontringer. Vi får trent på det vi skal i angrepsspillet. Ikke all verden i forsvarsspillet, vi slurver og rygger og tar de ikke helt på alvor. Godkjent minus, konkluderte Oustorp.

STORSPILTE: Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Vant komfortabelt

Kasakhstan startet også den andre omgangen greit, men det hjalp lite da Norge fortsatte å kjøre på.

Hergeirsson rullerte mye på laget, men målene lot ikke vente på seg. Emilie Hovden storspilte i den andre omgangen og scoret totalt syv mål i åpningskampen.

Omgangens høydepunkt kom ved Nora Mørks første mål i oppgjøret. Herrem hoppet inn fra sin kantposisjon og inviterte Mørk til en flyver som hun satt kontant i mål. En ordentlig lekkerbisken som nok kommer til å gå på reprise hos mange.

– Det var ikke i dag vi forventet mest spenning, sa Rowlands.

Irina Alexandrova ble Kasakhstans toppscorer med sine syv mål, men det til liten nytte. Norge vinner til slutt kampen 46-18.