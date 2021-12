VM ble utsatt etter positive tester: Carlsen vant første parti

Torsdagens første partier startet klokken 15. De skulle egentlig startet klokken 14.

– Det var en positiv test, og vi bestemte oss for å teste spillerne som har møtt ham. Vi bestemte at det var viktigere enn å starte i tide. Alle spillerne er testet og alle var negative, sier visepresident Lukasz Turlej i FIDE til NRK.

Pressekontakt i FIDE, David Llada, bekrefter til NRK at tre spillere har testet positivt. Det er kun spillerne som møtte de smittede onsdag som er testet.

Testetingen gjaldt dermed ikke Magnus Carlsen som møtte Nakamura i siste parti i hurtigsjakken tirsdag. Spillerne tok hverandre i hånden, og Nakamura hostet flere ganger gjennom partiet.

HÅNDHILSTE: Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura håndhilste da de møttes tirsdag. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Carlsen møtte iranske Parham Maghsoodloo i første parti torsdag. Der ble det en rask seier.

– Det var veldig kontant spil, sier NRKs ekspert Torstein Bae.

– Det var bra start, nå er det hvertfall bare en spiller foran meg. Det går etter planen, sier Carlsen.

– Hva tenker du om smitten?

– Det får arrangøren ta seg av.

– Ikke overraskende

Johan-Sebastian Christiansen sier til NRK at spillerne ikke vet hva som skjer videre.

– Vi fikk det med oss i taxi på vei hit. Vi fikk høre av en østerriksk venn at en testet positivt i går. Vi vet ikke hva som foregår, sier han til NRK.

– Han har jo spilt mot mange. Hva gjør man med dem?

Kristian Stuvik Holm sier han ikke er overrasket. Han forteller at de i utgangspunktet har fått beskjed om at å teste seg annenhver dag.

ANER IKKE: Johan-Sebastian Christiansen er en av fire norske spillere i mesterskapet. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Men det har ikke vært det. I dag var det frivillige test for de som trengte det før hjemreise. Men mange rakk ikke det, sier Holm.

– Rart at det ikke var noe krav om å teste seg før turnering. Mange kan ha gått her uten å vite at de var smittet. Burde være et opplegg her, sier Christiansen.

Norges fjerde spiller, Aryan Tari, kaller situasjonen «helt syk».

– Det er egentlig en katastrofe for turneringen. De han har spilt mot, jeg vet ikke om de må i karantene. Han lå ganske bra an, så at han må ut, er helt sykt, sier Aryan Tari til NRK.

Før hjemreise

Nakamura skriver på Twitter at han testet seg først onsdag morgen etter å ha hatt symptomer. Den testen var negativ, men på grunn av hjemreise måtte han ta en ny test, som viste seg å være positiv.

MØTTE CARLSEN: Hikaru Nakamura møtte Magnus Carlsen i det siste partiet i hurtigsjakk-VM. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Tidligere på dagen, før han avla den positive testen, kom han med et stikk til det internasjonale sjakkforbundet. Han mente arrangøren burde satt opp egne tester for spillerne.

I Polen måtte spillerne selv sørge for nødvendig test for å komme seg ut av landet etter turneringen.

Nakamura var nummer 11 i turneringen etter første dag, og hadde 8,5 poeng – like mange som Magnus Carlsen.

Nakamura skulle møte Daniil Dubov i første parti torsdag. Han visste ikke om Nakamuras smitte da han ankom stadion.

– Hvis han har testet positivt, møter han vel ikke opp, sa Dubov til NRK.