Frem til i år har TV-rettighetene til VM i fotball for menn og kvinner blitt solgt samlet. Og med det brakt med seg en foreldet symbolikk om kvinner som underlegne vedheng til menn.

Samtidig har det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og deres salgsagenter ventet. På at den rivende utviklingen innen interessen rundt fotball for kvinner skulle gjøre deres kommersielle verdi så stor at de kunne begynne å tjene store penger på å selge TV-rettighetene til de store mesterskapene separat.

Til VM i 2023 i Australia og New Zealand mente de tiden var inne. De tok feil.

Året etter mennenes VM i Qatar er betalingsviljen så lav at Fifa måtte true med svarte skjermer i mange av de største fotballnasjonene i Europa, inkludert Storbritannia og Frankrike. Selv i Tyskland, som er favoritt til å bli neste VM-arrangør i 2027, var de angivelig villige til å markere sitt standpunkt ved ikke å vise fotballens aller største fest.

Slik ble det heldigvis ikke.

Men denne primitive forhandlingstaktikken viser hvor feil man hadde bedømt sitt marked.

Den allmektige Fifa-president, Gianni Infantino, gikk så langt som å beskylde TV-selskapene i de aktuelle land for ikke å respektere kvinnene. De som ikke vil bidra til den allerede gigantiske pengebingen til fotballens verdensorganisasjon.

Feil tid

Fifa er fortsatt en milliard kroner unna målet sitt for inntekter. Men nå er det ikke lenger noen som bryr seg.

Fotballen er en verdensidrett og skal være det. Den kanskje beste angrepsspilleren i verden, australske Sam Kerr, får også muligheten til å briljere på hjemmebane. Men det er en følelse av at det var noen år for tidlig å skulle ha VM i en tidssone særdeles dårlig tilpasset TV-publikummet i de i særklasse største markedene for kvinnenes fotball, i Europa og Amerika.

I tillegg er både avstander og kostnader på et så enormt nivå at veldig få fans fra de deltagende nasjonene vil reise for å bidra til den månedslange fotballfesten.

HJEMMEBANE: Sam Kerr og lagvenninnene på vei ut til Australias generalprøve mot Frankrike forrige uke. Foto: MARTIN KEEP / AFP

Det tok over 70 år fra mennenes første VM til de turte å nærme seg disse tidssonene, da Japan og Sør-Korea delte vertskapet i 2002. For kvinnene tok det 32 år.

Nå er det opp til Australia og New Zealand å motbevise alt av pessimisme fra oss europeiske tradisjonalister.

Feil pris

Dette VM handler i litt for stor grad om rettigheter. Også av det mer menneskelige slaget.

For fotballkvinnene kjemper fortsatt en knallhard kamp for anerkjennelse.

Ikke minst gjelder dette pengebonusene de får betalt for å delta i VM.

Etter intenst press fra spillerne selv, måtte Fifa til slutt gå til det drastiske skritt å øke disse beløpene radikalt så sent som i vinter. For første gang skulle hver enkelt av de 732 VM-spillerne være garantert et beløp på rundt 300.000 kroner bare for å delta.

For en sport hvor gjennomsnittslønnen blant profesjonelle spillere på verdensbasis ligger rundt 150.000 kroner, er dette nødvendigvis et rent paradigmeskifte.

For Ada Hegerberg og de andre verdensstjernene er ikke dette av avgjørende betydning, men slike beløp kan være altavgjørende for spillerne fra en del av de mindre nasjonene som har fått mulighet til å delta, etter at VM nå er utvidet til 32 land, inkludert Filippinene og Haiti.

FÅR BETALT: Haiti er kvalifisert til VM, og spillerne er derfor garantert 300.000 kroner hver. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

På det laget som 20. august ender som verdensmestere, vil beløpet ende opp på 3 millioner kroner til hver. Direkte utbetalt, ikke via de nasjonale forbundene, som tidligere. Trodde man i hvert fall.

Følelsen av å være en del av en kontinuerlig valgkamp for Gianni Infantino og ikke et reelt likestillingsprosjekt er fortsatt påfallende.

Feil budskap

Da Infantino tirsdag ankom Australia, holdt han som vanlig sin pre-VM-president-pressekonferanse. Det hele startet med en smilende kunngjøring om at han ikke skulle si noe om hvordan han følte seg, annet han var trøtt, men blid.

Dette var en behagelig selvironisk henvisning til den allerede legendariske talen han holdt før åpningen av mennenes VM i Qatar i fjor. Gjennom en times monolog kom den mye omtalte rekken av følelsesanalyser, inkludert at han følte seg som afrikansk, homofil, qatarsk og mye mer samtidig. Til allmenn forbløffelse og latterliggjøring.

PRESIDENT: Gianni Infantino har vært Fifa-president siden 2016. Foto: SAEED KHAN / AFP

Men det som vakte bekymring hos mange spillere denne gang, var at Infantino delvis gikk tilbake på løftet om at bonusene før første gang skal gå rett til spillerne.

Nå var budskapet at de oppfordret de nasjonale forbundene til å gi pengene videre. Dette er akkurat hva kvinnene har jobbet så hardt for å unngå. For kulturen i mange av de nasjonale forbund er kun konstruert for de mannlige ledernes personlige vinning, uansett hvordan man prøver å kamuflere det.

Bare feil

Infantino sa deretter at han fra nå og til VM avsluttes 20. august kun ville snakke om positive temaer. Som om noen tvilte.

Ingen kritikk. Kun smil.

Ingen snakk om regnbuearmbind.

Ingen snakk om den utbredte homofobien i fotballen, selv i Australia.

Ingen snakk om kampen mange av spillertroppene kjemper mot sine nasjonale forbund for retten til å få forhandle kollektivt om bonuser. Selv ikke en av de store turneringsfavorittene, England, har fått på plass en avtale. Spillerne måtte til slutt gå ut med et kommuniké hvor de utsatte diskusjonen til etter VM.

Ingen snakk om de norske utfordringene med å skape en sterk lagenhet, tross to verdensstjerner i Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

VERDENSSTJERNER: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg. Foto: Lise Åserud / NTB

Norges utfordringer er også på et vis representative for den økende utbredelsen av fotballen for kvinnene. Vi har ikke lenger verdens beste damer, som vi på alle måte hadde i 1995. Og ingen vil lenger at en så liten nasjon skal ha det heller. Kvinnenes fotball har blitt stor. Og da vil man at de største markedene også skal vinne turneringene.

Neste gang det er VM for menn og kvinner, i 2026 og 2027, har Gianni Infantino lovet at premiepengene er like. Ingen tror det er reelt. I 2023 får kvinnene en fjerdedel av det gutta fikk i Qatar.

Men nå er det uansett VM-fest. Og ikke ett negativt ord på én måned. Og for å parafrasere Gary Lineker: Fotball er et enkelt spill. 22 kvinner løper rundt etter en ball i 90 minutter. Og til slutt vinner USA.