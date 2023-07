Skotheim vant høydekonkurransen

De norske utøverne fortsetter å imponere i 10-kampen under U23-EM i friidrett i Espo. Sander Skotheim var, ikke uventet, best av samtlige i høydekonkurransen. Han gikk over 2,15.

Markus Rooth brøt en barriere da han gikk over 2,03. Det er ikke bare ny personlig rekord, men første gang han går over to meter. Rooth ble nummer fire i øvelsen.

Resultatene innebærer at de norske deltakerne styrker sin posisjon i sammendraget, der norgesrekordholder Skotheim leder foran Rooth. De har henholdsvis 3533 og 3505 poeng etter fire øvelser.