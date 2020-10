Viste fingeren på oppløpet og sendte stikk til Klæbo – nå angrer han

– Er du tøffest på avstand, eller tør du å se på Johannes nå og si at du skal bli bedre enn han?

Ansgar Evensen (20) sitter sammen med Johannes Høsflot Klæbo (23) foran en reklamevegg og ler litt brydd av NRKs spørsmål, som kommer mot slutten av en intervjuseanse med verdens beste sprinter og han som har varslet at han skal bli det.

– Hehehe, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Jeg er ikke så glad i å snakke sånn med personer. Det er nok litt mer akkurat i det adrenalinrushet kicker inn at det kan komme noen litt cocky kommentarer. Men ellers føler jeg i hvert fall selv at jeg er en hyggelig person, og jeg liker egentlig å være venn med alle.

FØRSTE GANG: Onsdagens skiøkt på Natrudstilen ble første gang Johannes Høsflot Klæbo og Ansgar Evensen trente på ski sammen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tidligere på dagen har han for aller første gang trent på ski sammen med sitt største forbilde. Rekrutten Evensen er med elitelandslaget på samling på Lillehammer, og da snøen ødela rulleskiforholdene, ble det plutselig skitrening på Natrudstilen.

Gjennom de to timene med rolig langkjøring holdt morgendagens helt og han som er ambassadør for morgendagens helter seg i nærheten av hverandre og snakket mye sammen.

Sjokkgjennombruddet

Ansgar Evensen har naturligvis lenge visst hvem Johannes Høsflot Klæbo er. Klæbo har også visst hvem Ansgar Evensen er. Men i likhet med resten av Norge fikk han opp øynene for unggutten da Evensen smått sensasjonelt ble norgesmester i sprint på Konnerud i januar.

Klæbo deltok ikke, men på TV så han at landslagskollegene fikk bank da Evensen satte inn padlerykket i den siste bakken. Etter hvert fikk han også med seg at junioren i reneste Petter Northug-stil viste langfinger med begge hender på oppløpet.

I intervjuene etterpå fortsatte Evensen å vekke oppsikt. Da han fikk spørsmål om han er Norges nye stjerneskudd, svarte han:

– Ja, jeg satser på det. Jeg er i hvert fall ikke Norges nye Klæbo, det skal jeg ikke ha på meg. Jeg skal være bedre enn han.

– Bedre?

– Selvfølgelig, jeg hadde tatt ham her i dag og.

SLIK SLO HAN IGJENNOM: Da Ansgar Evensen først skulle sjokkere med NM-gull, sjokkerte han like godt både med rykk, fakter og ord. Du trenger javascript for å se video. SLIK SLO HAN IGJENNOM: Da Ansgar Evensen først skulle sjokkere med NM-gull, sjokkerte han like godt både med rykk, fakter og ord.

For flaut å se

Evensen innser nå at han kanskje ikke hadde slått Klæbo. Han innser også at han med oppførsel og uttalelser skapte et enda større press på seg selv enn det NM-gullet allerede hadde lagt på ham.

– Jeg angrer litt på at jeg skapte såpass høye forventninger i fjor, sier han nå.

– Når du angrer, hva er de du ikke ville ha gjort?

– Jeg skulle ikke vært så cocky i intervjuene etterpå. Jeg har ikke sett dem ennå, jeg tør ikke se heller, jeg er for flau til å gjøre det.

– Har du vært innkalt på teppet til Gro Eide (landslagets medierådgiver) eller andre?

– Nei, men jeg burde nok helst hatt litt medietrening før den dagen, smiler han.

Klæbo: – Ikke noe feil

Om skigåingen hans kunne minne litt om Johannes Høsflot Klæbo, var både faktene og det verbale skytset av en helt annen art enn det som bruker å komme fra verdens suverent beste sprinter de neste årene.

– Her tenkte jeg «hodemist», sånt lærer du, men ellers synes jeg det var et fantastisk artig skirenn å se på, sier Klæbo når NRK spiller av innspurten fra NM for de to, og Evensens langfingrer går i været på skjermen.

Klæbo ser imidlertid ingen grunn til at Evensen skal legge for mye bånd på seg.

– Det er jo forskjellige måter å vise glede på, og den måten her, det er ikke noe feil med den. Jeg synes det var utrolig artig å se hvordan det ble, sier han.

Uansett er begge mer opptatt av hvordan de skal vinne skirenn enn hvordan seirer skal feires. Derfor er Klæbo like glad for å gi råd som Evensen er for å få dem.

SNAKKETEMPO: Johannes Høsflot Klæbo og Ansgar Evensen brukte sin første felles skitur til å bli bedre kjent med hverandre. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Fikk klar beskjed

Og Evensen erkjenner at det er ekstremt motiverende at han nå får trene med verdens beste, etter at han slet litt med motivasjonen på vårparten. Derfor fikk han med seg en klar beskjed fra sprintlandslagstrener Arild Monsen hjem fra Blinkfestivalen.

– Jeg fikk vel beskjed om at det lønte seg å trene. Det var klar beskjed om å komme seg «opp i ringa», det var det, bekrefter han.

– Var det skummelt å si til Monsen at du hadde trent litt dårlig?

– Nei, altså, man må være ærlig på det. Når man har gjort en dårlig jobb, så er det bare meg selv jeg kan skylde på, så det er greit nok.

Ifølge Monsen har Evensen klart seg bra så langt på den pågående samlingen på Lillehammer, selv om den ene intervalløkta ble en påminnelse om at 20-åringen fortsatt ikke har en motor som matcher de beste på laget.

Det innser også Evensen selv. Likevel har han ambisjoner om å vise seg fram skikkelig allerede til vinteren, i sitt første år som senior. Det kommer fram når NRK til slutt i intervjuet ber de to raske karene stille hverandre ett spørsmål hver.

Hårete mål

– Hva er det største målet i vinter? spør Klæbo.

– Det største målet vil jeg si, hvis jeg skal være litt hårete og dra på litt, er å være i en VM-finale med deg, helt klart, og klare å pushe deg, svarer Evensen.

Spørsmålet fra Evensen til Klæbo vitner om at han allerede prøver å leve seg inn i hvordan det eventuelt vil være å krysse målstreken først på VM-sprinten i Oberstdorf.

– Johannes, hvordan føltes det å bli olympisk mester og verdensmester for første gang?

– Det er et godt spørsmål, faktisk. Men det er den mest sinnssyke følelsen du kan tenke deg til. Den følelsen er vanskelig å beskrive, men for å beskrive den for deg, ville jeg sagt NM-gull ganger ti. Så du kan tenke deg hvor bra det er!