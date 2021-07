Viser ikke Warholm på åpen kanal

Vant høydramatisk kvartfinale

Casper Ruud så ut til å få juling av svenske Mikal Ymer (rangert som 99 i verden), men hentet seg inn og vant 2-1 i kvartfinalen i ATP-turneringen i Kitzbühel.

Dermed lever håpet om en hat trick for Ruud, som de siste ukene har vunnet i både Gstad og Båstad. Nordmannen står over OL for å jakte poeng i grusturneringer, som er hans favoritt, i stedet for olympisk ære i Tokyo.

Turneringen i Østerrike er den siste på grus i denne sesongen på ATP-touren. Ruud havnet skikkelig bakpå mot sin svenske motstander, slet med en vond arm og så ut til å gå mot tap. Ymer hadde to muligheter til å serve hjem seieren i kampen i andre sett, men bommet på begge.

Da ble det et tiebreak, som Ruud gikk seirende ut av. (NTB)