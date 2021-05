Dette dreier seg jo dypest sett om hvor høyt man synes man skal verdsette et idrettsarrangement i globale krisetider. Og sånn sett burde nok diskusjonen om OL bør avholdes eller ikke endt i et rungende nei.

Så enkelt er det selvsagt ikke. OL er noe mer, både som symbol og som sportsarrangement.

Det er ikke bare vakker idrettsglede dette dreier seg om. Det er utbetalingen av et milliardtall kroner i TV-rettighetspenger, det er sponsorpenger, det er enorme investeringer i anlegg og infrastruktur, som skal bidra til å vise frem Japan som et attraktivt turistmål, i hvert fall en gang i fremtiden.

Og så handler det om nasjonal stolthet og prestisje.

Tenk på et tall

Derfor blir det fokusert på å telle.

Veldig og sikkert altfor mye dreier seg jo uansett om tall i disse dager. Men noen av dem er i øyeblikket direkte definerende for vår forsøksvise livskvalitet. Særlig gjelder dette antall smittede og antall vaksinerte.

Selv i et valgår her i Norge er disse tallene så altoverskyggende at politiske meningsmålinger så langt i beste fall blir møtt med likegyldige skuldertrekk.

Slik er det ikke i Japan.

Nasjonen er midt inne i det som betegnes som den fjerde smittebølge.

Samtidig er man i gang med den virkelige nedtellingen til det som skulle bli tidenes idrettsfest, OL i Tokyo, som etter planen blir åpnet 23. juli. Antall dager som gjenstår er ett av tallene som skaper frykt for japanerne.

Men det er to andre tall som fortsatt dominerer.

Det ene er det som i hyppige meningsmålinger angir motstanden i befolkningen mot at OL og det senere Paralympics i det hele tatt skal holdes i Japan.

Selv ikke Thomas våget

Smittefrykten er i øyeblikket jevnt over dobbelt så stor (ca. 65 prosent vil avlyse) som gleden over at Japan for andre gang skal være vertsnasjon for et sommer-OL.

Selv den største japanske idrettsstjernen, tennisspiller Naomi Osaka, sa denne uka til BBC at hun var usikker på om det burde avholdes leker, slik situasjonen er. Hennes ord teller tungt i et plaget hjemland.

Et annet som teller tungt, er det til sponsorene. Selveste Toyota, Japans i særklasse største selskap, har nå uttrykt bekymring for den folkelige motstanden mot lekene.

Fredag ble 350.000 underskrifter for avlysning overrakt arrangørene. Folkene bak kampanjen vil ikke gi opp sin motstand med dét.

Det andre tallet er det som angir populariteten til statsminister Yoshihide Suga og hans regjering. Den er nå nede på 32 prosent, som er det laveste tallet siden de tok over i september. Slikt gjør inntrykk.

Fra å være tydelig på sin makt til selv å bestemme om det blir OL eller ikke, har Suga derfor i det siste dyttet dette mer og mer over på IOC-president Bach alene. Bukken. Havresekken. IOC vil alltid at det skal arrangeres OL. Sånn sett gir svaret seg selv.

Thomas Bach er den som skulle bidra til å overbevise japanerne om at dette ikke bare kom til å bli leker å være stolte av for Japan som nasjon - de skulle også bli trygge leker.

Denne uka avlyste Thomas Bach sin planlagte tur til Japan på grunn av smittesituasjonen i landet. Det kunne ikke vært mer ironisk.

Bach skulle møte OL-fakkelen idet den passerte Hiroshima, et av de symbolsk viktigste passeringsstedene på stafett-rundturen i landet.

12 testarrangementer har vært avholdt i OL-anleggene den siste tiden.

Kun én har testet positivt på covid-19 i bakkant. IOC påstår, som arrangørene også gjør det, at det skal være mulig å avholde trygge leker, med de inntil 15.000 utøverne og trenerne i en smittetett boble fra ankomst til avreise.

Langt til siste stikk

Det er ikke bare lett å tro på, når det ikke engang er krav til at utøverne skal være vaksinert, og det i et land hvor bare så vidt over 1 prosent av befolkningen til nå er ferdigvaksinert.

Japan er rigide i sine godkjennelseskrav og har så langt bare gitt det blå stempel til Pfizer-vaksinen, mens Moderna fortsatt må vente til senere i mai før den kan bli benyttet.

Men dette er bare en del av problemet.

For i Japan må man være utdannet medisinsk personell, altså lege eller sykepleier, for å sette vaksiner. I et allerede presset helsevesen skaper det en ytterligere forsinkelse det er vanskelig helt å skjønne begrunnelsen for, sett utenfra. Med dagens tempo, vil det ta 1000 dager til før hele befolkningen over 16 år er vaksinert. Vi kan konkludere med at det er ganske lenge.

I tillegg skal vi bli betrygget av at antallet utenlandske funksjonærer og ledere som skal bidra til lekene nå halveres.

Det nye tallet er nemlig likevel 90.000.

Og da er det forståelig at den japanske befolkning er skeptisk og engstelig. Det siste noen trenger er et OL som ender som et såkalt superspreder-arrangement.

Frykten for Kina

Slikt vil ikke bare gi de mange skeptikerne rett. Det vil også definere ettermælet til lekene som tidlig ble kalt «gjenoppbyggingslekene», hvilket skulle ære arbeidet som er gjort etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Fukushima i 2011.

Nå er fokuset mer og mer på hva slags renommé Japan får å gjenoppbygge etter august 2021.

Om det blir som landet som presset gjennom å holde et OL mot befolkningens ønske midt i en ukontrollert smittesituasjon, eller om det blir landet som tok til den rasjonelle fornuft og valgte å prioritere innbyggerne og de tilreisende utøvernes helse over oppfyllelsen av olympiske drømmer.

I så fall vil det første post-pandemiske bli holdt i landet der pandemien startet, erkerivalen Kina, som skal arrangere de neste vinterlekene allerede i februar neste år.

Den nasjonale smerten dette vil bety kan ingen tall dekke over.

Og kanskje er den faktisk nok til å bli avgjørende for at man virkelig bestemmer seg for å prøve, slik at OL-ilden faktisk blir tent i Tokyo 23. juli, etter å ha blitt båret rundt i landet i tre måneder – og slik sett bli de virkelige Impossible Games, om vi får lov å eksportere navnet våre egne Bislett Games fikk i fjor.

OL har aldri dreid seg om logikk, men om å oppfylle drømmer. Slik sett kan vi ende med å heie på IOC og deres kyniske stahet for å få lekene avviklet. Det samme gjør de fleste av de mer enn 10000 utøverne, som nå blir tilbudt vaksine via nettopp IOC.

Tall viser at 80 prosent av utøvere kun deltar i ett OL. Da er man villig til å gå langt i å tro på at disse lekene faktisk kan avvikles på forsvarlig vis.

En som ikke følte seg trygg på det, var 118-årige Kane Tanaka, som aldri fikk båret OL-ilden gjennom sin planlagte etappe i fakkelstafetten. Hun var bekymret for at hun kunne komme til å bringe smitte tilbake til sykehjemmet der hun bor.

Tanaka er anerkjent som verdens eldste person – alle andre steder enn i Kina, selvfølgelig. Kineserne påstår at de har en innbygger, Almihan Seyiti, som er hele 134 år gammel. Mens resten av verden tviler, kan man i hvert fall føle seg sikker på at heller ikke hun kommer til å bære fakkelen når den kommer til Kina neste år. Almihan Seyiti er nemlig uigur.