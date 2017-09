Vipps-pengene går rett til kreditorer

Sykkel-VM ble en folkefest, men økonomisk ble det en katastrofe. Foreløpig er det uklart hvor stort det samlede underskuddet blir.

Da NRK mandag meldte at Norges Cykleforbund risikerte konkurs etter VM i Bergen, ble det raskt tatt initiativ til en privat pengeinnsamling.

Onsdag hadde totalbeløpet kommet opp i hele 2,5 millioner kroner. De fleste bidragene skal være på mellom 100 og 500 kroner.

De innsamlede pengene går imidlertid ikke til selve sykkelforbundet. Det bekrefter president i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemand-Hansen.

Til kreditorer

De innsamlede midlene går til å betale gjelden til kreditorene til arrangørselskapet Bergen 2017 AS, som eies av sykkelforbundet.

Det vil si at pengebidragene i praksis går rett til kreditorer, og at de ikke blir brukt til å støtte den daglige driften til Norges Cykleforbund. Kreditorene er mange, to av dem er Fyllingen Maskin og Euroskilt.

– De (pengene) går i første rekke til leverandører som har bidratt under og nå etter sykkel-VM, sier Tiedemann-Hansen til NRK.

President i Norges Cykleforbund, Harald Tiedemann-Hansen under VM. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Ikke greit

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende synes ikke det er uproblematisk at privatpersoner skal dekke underskuddet til sykkelfesten.

– I utgangspunktet er det ikke greit at vanlige folk skal dekkeunderskuddet etter verdensmesterskapet. Prinsipielt er det et problem at arrangøren ikke har klart å budsjettere bedre, sier han.

Opprinnelig budsjetterte arrangøren med å bruke 156 millioner kroner. I etterkant ble budsjettet nedjustert med rundt 20 millioner.

Sykkel-VM har allerede fått 52 millioner fra staten.

– Ikke det vi hadde tenkt

Det var Kristin Solhaug som mandag tok initiativet til pengeinnsamlingen til sykkel-VM. I Bergens Tidende oppfordret hun til å sende penger til sykkelforbundet.

– Tanken var å kunne bidra til noe fornuftig innen sykkelsporten, forteller hun om bakgrunnen for kronerullingen.

Solhaug stusser derfor litt over at pengene går rett til VM-kreditorene.

– Umiddelbart var det ikke det vi hadde tenkt på forhånd. Men vi synes dette er en positiv aksjon, understreker hun.