– Jeg har alltid ønsket meg plass, men jeg har ikke blitt sett på som et talent, og ikke fått den typen oppmerksomhet før, sier Evelina Eriksson.

Hun har vært en snakkis i håndballmiljøet denne høsten, men det trengs muligens likevel en liten introduksjon før vi går videre:

Det var i sommer det ble kjent at Norges beste håndballklubb på kvinnesiden, Vipers, hadde signert en ny, og for de fleste i Norge også ukjent målvakt fra svenske Skuru.

Hun var 24 år, og CV-en hennes så ganske annerledes ut enn klubbens to øvrige målvakter - stjernemålvakten Katrine Lunde og Andrea Austmo Pedersen, som også er på det norske landslaget.

Det var ikke akkurat hvem som helst Eriksson skulle konkurrere om spilletiden med. Katrine Lunde er av mange ansett som verdens beste målvakt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Eriksson hadde på sin side ikke en eneste landskamp, verken på junior- eller seniornivå, og heller ikke fullt så mange kamper på elitenivå.

– Et skup

Derfor virket det mest sannsynlig at hun ville bli et tredjevalg for Vipers, som har som mål å bli verdens beste håndballklubb.

Men da sesongen startet i september var både Lunde og Pedersen ute med skader. Eriksson måtte stå i mål.

Og det var da overraskelsen kom: Eriksson var ikke bare god - hun var mer som en levende vegg.

For eksempel i mesterligamøtet mot Krim, hvor hun ble kampavgjørende med en redningsprosent på 51. Og slik var det i kamp etter kamp.

Storspillet ga NRKs håndballekspert Geir Oustorp rett og slett hakeslepp.

– Etter å ha sett henne i bare to kamper sendte jeg melding til Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og sa at det der, det er et skup. Hun har tatt både eliteserien og mesterligaen med storm. Jeg tror Gjekstad må ha sett noe i henne som få andre hadde sett før ham, sier Oustorp.

Eriksson er 185 centimeter høy, og Vipers-trener Gjekstad har sagt at det blant annet var fysikken og den mentale innstillingen hennes han ble spesielt interessert i. Foto: Terje Refsnes

Nylig ble det hele toppet ved at Eriksson ble tatt ut til å spille EM for Sverige i desember, og det altså uten å ha spilt et sekund for landslaget før.

– Jeg satt sammen med familien min og så EM-uttaket på TV, og hørte navnet mitt bli lest opp. Alle bare skrek. Om noen hadde sagt for et halvt år siden at det skulle skje, så hadde jeg bare tenkt at de køddet, sier Eriksson.

– Spesielt og sjeldent

Det er nettopp at alt dette har skjedd i løpet av bare et halvt år, og det etter såpass mange år som håndballspiller, som gjør at svenskens gjennombrudd vekker oppsikt.

– Det er veldig spesielt og sjeldent at noen går fra nesten null til hundre på den måten, sier Oustorp.

Reistad-trener og NRK-ekspert Geir Oustorp har latt seg imponere av Eriksson. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Også Tore Johannsessen, som er en av de viktigste talentutviklerne i Norge gjennom sine jobber som juniorlandslagstrener og hovedtrener i eliteserieklubben Tertnes, hever øyenbrynene av Erikssons historie.

– Det er helt uvanlig at man ikke blir plukket opp i det hele tatt i løpet av de yngre årene, for så å komme opp på det nivået som hun har gjort nå. I Norge ville det vært et helt sjeldent unntak, sier han.

Oustorp sier at det hele får ham til å tenke at historien bør brukes som inspirasjon til unge spillere, og kanskje vel så mye til trenere.

– Jeg tror det skjer hele tiden at idretten mister mange som egentlig kan bli gode fordi man er for utålmodige med dem. Derfor syns jeg at dette er en veldig kul historie. Den viser at man må stole på egne ferdigheter, og at tålmodighet kan gi resultater, sier Oustorp.

Eriksson selv har alltid trodd at det store gjennombruddet en dag ville komme.

– Det er ikke sånn at ingen har trodd på meg, og klubbene mine har gitt meg tillit. Men andre på min alder har vært regnet som større talenter, og hadde kanskje sin topp før meg, forteller hun.

Eriksson hadde ikke store forventninger til spilletid før hun kom til Vipers, men har nå fått en sentral rolle i laget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Eriksson debuterte riktignok i svensk eliteserie allerede som 18-åring, men så ble det noen år på det nest høyeste og tredje høyeste nivået i Sverige, før Skuru hentet henne til eliteserien for to sesonger siden. Men tiden der ble preget av en langvarig skadeperiode.

Og så dukket plutselig tilbudet fra Vipers opp.

– Det var mange som så på meg med store øyne da jeg skulle dra utenlands etter så kort tid. Men jeg tenkte at denne sjansen skulle jeg ta, forteller hun.

Vil avkle talentmyte

Eriksson legger ikke skjul på at hun gjennom karrieren har sittet en del skuffet på benken, og i ungdomstiden ble hun vant til å se andre bli kalt inn til samlinger hun selv drømte om å få være med på.

I dag er hun likevel fornøyd med at gjennombruddet kom senere.

– Med fasiten i hånd: Noen ganger tar det tid. Jeg tror det kan være bra også. Det er så mye press på yngre spillere, at man skal bli tatt ut, man skal være et talent og være veldig god, veldig tidlig. Men så er det mange som slutter med håndball, for det blir for mye. Det presset har ikke jeg hatt.

Tore Johannessen måtte forberede sine spillere i Tertnes på å møte Eriksson tidligere i høst. – Hun er veldig god til å plassere seg riktig, sier han. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Eriksson vil dessuten gjerne være med på å avkle myten om at man må være veldig god som ung om man skal bli toppspiller.

– Jeg føler at ordet talent er ganske bredt, men at det også blir anvendt feil. Den beste spilleren på et lag blir ofte kalt talent, men kanskje er spilleren som sender de ti gode pasningene vel så mye talent. I håndball kan man ha så mange ulike roller, og jeg tror ikke man skal gå så mye inn på hva et talent skal være, og når man skal være det. For du kan være god selv om du jobber litt i skyggen, sier hun.

Talentutvikleren Johannessen nikker anerkjennende når han får høre dette.

– Å ikke bli sett på som et talent kan slå begge veier. For noen kan det gjøre at man gir litt opp, og for andre kan det gi en indre drive. Det høres ut som hun har fått det siste. Det bør være en motivasjon til de som er litt bak i dag, sier Johannessen, før han kommer på at vi har hatt i alle fall ett lignende tilfelle i Norge.

– Heidi Løke var heller ikke innom noen yngre landslag, og fikk landslagsdebuten mye senere. Og hun har jo klart seg rimelig greit, sier han og humrer.

Heidi Løke debuterte også på landslaget som 24-åring, men etablerte seg først som 26-åring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Johannessen forteller at i Norge jobbes det bevisst med å også plukke opp slike spillere man tror kan bli «late bloomers».

– Gjennom å ha veldig tett samarbeid med regionene, og gjennom noen prosjekter vi har. Jeg tror vi har god oversikt, men det er sikkert noen som glipper også, medgir han.

Eriksson sier at det spesielt én ting som har gjort at motivasjonen hennes alltid har vært der:

– At jeg har hatt det veldig gøy med å spille håndball. Jeg har alltid kunnet gå på trening og møte jentene på laget, og det er så mye annet som er gøy som gjør at du kan trives likevel. Og håndballen trenger ikke være alt, heller. Da kan all fremgang bli en bonus, sier hun.