Vinterprofiler måper etter norsk drømmeuke: – Skjønner ikke at det er mulig

– Det har vært helt ellevilt den siste tiden med Haaland, Jakob Ingebrigtsen, Casper Ruud og flere fotballspillere i verdensklasse. Jeg blir fantastisk inspirert og motivert, sier Ingvild Flugstad Østberg og legger til:

– Jeg skjønner ikke at det er mulig å få til det de får til, faktisk.

FØLGER MED: Ingvild Flugstad Østberg sier hun blir inspirert av norske prestasjoner i verdensklasse. Foto: NTB

Samtidig som Østberg og resten av den norske langrennseliten var samlet til skishow i Holmenkollen lørdag, kunne Erling Braut Haaland og Manchester City juble for en ikonisk trippel-bragd da de vant mesterligaen.

Haaland har de siste årene stått i spissen for en revolusjon i Idretts-Norge. Nå har vi flere superstjerner i verdenstoppen i store sommeridretter, noe den siste uken er et tydelig bevis på:

Fullroser de norske stjernene

Østberg er full av beundring over kvartetten. Hun beskriver Erling Braut Haaland som «et fysisk beist og en ydmyk fyr».

– Og Jakob er jo litt utenomjordisk når han løper så fort. Jann Post (NRKs kommentator) beskrev det vel slik. Den farten han hadde i snitt fredag, har jeg ikke kjangs til å ha i to sekunder en gang, legger hun til.

Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen oppsummerer tenniskometen Ruud slik:

– Utholdende, iskald og smart.

ROLAND-GARROS: Casper Ruud (t.h.) møtte Novak Djokovic (til venstre) i Grand slam-finalen. Der var han utholdende, iskald og smart. Foto: AP

Samtidig beskriver han The Memorial-vinner Hovland som «morsom, jordnær og en med god klokkesmak».

– Ganske rått

Langrennsløper Simen Hegstad Krüger uttrykker stor begeistring over prestasjonene til «sommerutøverne».

– Det er ganske rått, jeg må si det. Nå er Norge plutselig dominerende i alle idretter. Det er kult å være en del av det som foregår nå. Det er inspirerende hva de får til i store verdensidretter, sier OL-vinneren til NRK.

Landslagskollega Didrik Tønseth, som også har gjort det stort i terrengløp på sommerhalvåret, slår fast at Norge definitivt har gått fra å være et vinterland til å bli et helårs idrettsland.

LØPEGLAD: Henrik Ingebrigtsen (til venstre) og Didrik Tønseth (t.h.) under NM i terrengløp i Frognerparken i Oslo i 2019. Foto: NTB

– Det er store prestasjoner og det setter vi pris på. At vi hevder oss i flere idretter enn bare langrenn, det er artig, sier Tønseth.

Suksessoppskriften?

Verdensmesterne Tiril Udnes Weng og Pål Golberg har sine teorier om hvorfor nordmenn hevder seg i flere idretter.

– Vi er et lite land, så det må være god kvalitet på det som blir født her. Det er sikkert veldig mye tilrettelegging for å drive med idrett her og mye bra i grasrota rundt omkring, mener Udnes Weng.

GODT HUMØR: Tiril Udnes Weng (til venstre) og Lotta Udnes Weng under Holmenkollen skishow lørdag. Sistnevnte vant konkurransen. Foto: NTB

– Vi kommer jo fra verdens rikeste land. Mange vokser opp med ressurssterke foreldre, som har mulighet til å følge opp barna fra ung alder. Hva som gjør at vi nå plutselig tar steget opp i idretter vi trodde det var umulig å kjempe med de beste, det vet jeg ikke, sier Golberg før han fortsetter:

– Tar du Erling Braut Haaland, Jakob Ingebrigtsen og Casper Ruud, så har de jobbet knallhardt fra ung alder og lagt til side mye av det som ungdom opplever. Det er en ofring fra en tidligere alder enn det kanskje idrettsmodellen vi i Norge er vant til å presentere vil, men jeg synes det er tøft at de går frem. Men så er det klart, det er ikke for alle å leve de livene.

Tror på intens kamp om Idrettsgalla-priser

Alle er enige om at det blir en hard kamp om tittelen årets mannlige utøver og utøvernes pris på Idrettsgallaen i januar.

– Jeg kan vel spå at det blir rekordhard konkurranse om utøvernes pris og flere priser på gallaen. Jeg spår skyhøyt nivå, i hvert fall, konstaterer Krüger.

ÅRETS MANNLIGE UTØVER: Jakob Ingebrigtsen ble kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgallaen tidligere i år. Foto: Reuters

– Det blir en diskusjon slik det pleier å bli. Det er så mange som har prestert vanvittig bra. Uansett hvem det blir, så er det en annen som hadde fortjent å få den, som ikke får den. Det er jo et luksusproblem, så det er bare en positiv ting. Men samtidig må en eller annen vinne den. Jeg unner ikke de som skal velge av så mange gode, sier Østberg.

Golberg tror han selv kan se langt etter en pris, tross gull på femmila i ski-VM:

– Det når ikke opp til noe som helst. I miljøet har jeg fått flere klapp på skulderen enn jeg kunne drømme om. Jeg trives veldig godt med det. Så vet jeg at en vinteridrett i hvert fall må vente ti år før det kan skje noe på den fronten.