Vinicius Junior slipper karantene

Real Madrid-spiller Vinicius Junior slipper utelukkelse etter at han ble utvist i 0-1-tapet for Valencia, der han ble utsatt for rasistisk hets fra publikum.

Det bestemte Spanias fotballforbund tirsdag. Forbundet beslutet også at Mario Kempes-tribunen på Valencias hjemmebane Mestalla skal stenges i fem kamper. Klubben ble også ilagt en bot på 45.000 euro.

Underveis i kampen pekte Vinicius Junior ut personer på Kempes-tribunen som hetset ham. Utvisningen skjedde på overtid under et basketak mellom Vinicius og Valencias Hugo Duro. Dommeren dro opp det røde kortet etter å ha sett på VAR-skjermen.

Disiplinærkomiteen pekte imidlertid på at dommeren ikke hadde sett på bildene som viste at Duro tok kvelertak på Vinicius Junior rett før brasilianeren slo.

– Prisen rasistene vant, var min utvisning. Dette er ikke fotball, det er La Liga, skrev Vinicius Junior på Instagram etter kampen. (NTB)