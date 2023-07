Vingegaard overrasket Pogacar med kjemperykk: – De får smake sin egen medisin

– Han klarer ikke å svare, aiaiai. Det er høyst overraskende, kommenterte TV 2s kommentator Christian Paasche da Jonas Vingegaard rykket fra erkerivalen.

Tadej Pogacar og UAE Team Emirates har sett skarpe ut på de første etappene av årets Tour de France, og på den første virkelige fjelletappen hadde storlaget ambisjoner om å ta både bonussekunder på toppen av den siste bakken og i mål.

Derfor brukte Vegard Stake Laengen sitt lag opp flere hjelperyttere tidlig på etappen, noe som skulle koste dyrt da Pogacar ble sittende alene opp Col de Marie Blanque.

Med noen kilometer igjen til toppen løftet Vingegaard på rumpa og fjorårsvinneren parkerte sloveneren over toppunktet og i utforkjøringen inn til mål.

– Der synes jeg de får smake sin egen medisin. De skulle på død og liv ha de bonussekundene på toppen og i mål, og så er det Vingegaard som sitter med de beste beina, kommenterte TV 2-ekspert Thor Hushovd.

FORSPRANG: Vingegaard har nå en luke til Pogacar i sammendraget etter kjemperykket onsdag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Ikke for å høres overlegen ut

Dansken fortsatte hardkjøret helt inn til mål og tok til slutt ett minutt og fire sekunder på Pogacar i sammendraget.

– Jeg synes det ble stor avstand til slutt mellom Jonas Vingegaard og gruppa til Pogacar og gjengen. Vingegaard har virkelig gjort en fantometappe i dag, sier Hushovd etter målgang.

Dansken reagerte på samme måte da han fikk forspranget til Pogacar.

– Jeg var litt overrasket over at det kun skulle et rykk til, for å si det sånn. Ikke for å høres overlegen ut, men jeg synes beina var riktig gode hele dagen. Derfor tenkte jeg bare å prøve, sier Vingegaard til blant andre NRK.

– Er du overrasket over at luka ble så stor?

– Ja, jeg synes det. Jeg hadde 35 sekunder på toppen og trodde han skulle hente noen sekunder i utforkjøringen for jeg tok ikke noen store risikoer. Jeg synes jeg hadde gode bein og kjørte på helt til mål, fortsatte Vingegaard.

Pogacar virket til å ta dagen med fatning og hevder han fortsatt har gode muligheter i sammendraget.

– Det var ikke en så vanskelig dag. Jonas var veldig rask og jeg hadde ikke helt beina i den siste bakken, men jeg føler meg bra. Jeg håper at beina er bedre de neste dagene, men nå kjenner jeg grensen min, sier Pogacar til TV 2.

Newzealandske Jai Hindley vant etappen og sikret seg den gule trøya 47 sekunder foran Vingegaard.

– Det her kan holde langt. Men en ser likevel en nivåforskjell. Når Vingegaard trår til er det et hakk eller to opp. At det er en potensiell podiekandidat er det ingen tvil om, sier Hushovd om onsdagens seierherre.

Forundret

Tidligere på etappen stusset Hushovd over prioriteringen til UAE-laget og mente det var rart at storlaget lot en stor gruppe med en så sterk sammenlagtrytter som Hindley gå.

– Det er nesten forunderlig at UAE Team Emirates lar en så god gruppe med så sterke ryttere faktisk komme av gårde, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd underveis i onsdagens etappe.

FORUNDRET: Hushovd synes UAE sin taktikk onsdag var rar. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Bora-rytteren lå bare 22 sekunder bak den gule trøya til UAEs Adam Yates før dagens etappe.

Dermed fikk UAE jobben med å kontrollere bruddet. Da Vegard Stake Laengen og hans lagkamerat lot bruddet få flere minutter, ble Hushovd overrasket over taktikken.

– Én ting er om det hadde skjedd når Tour de France var mer satt og det var flere minutter blant rytterne på topp ti, men her er det fortsatt tett i toppen på sammenlagtlisten, påpekte Hushovd.

– Her er det såpass åpent at det er rart at det skjer, la Hushovd til.

Norske Uno-X hadde store planer om å sende ryttere i brudd på den harde etappen, og fjellgeita Torstein Træen kom seg med i det store bruddet som til slutt kjempet om seieren.

Men Træen som har et lite brudd i albuen fikk det tøft allerede på den nest siste stigningen og klarte ikke å følge tetgruppa.