– Dette er det verste og mest usportslege eg har sett nokon sinne på ein tennisbane, seier mora til Ruud, Lele Cathrine Ruud, som følte kampen ifrå tribunen i Roma.

Kyrgios er rekna som ein ekte showmann og er mellom annan kjend for å forlate bana midt i ein kamp, serve som ein nybegynnar, prate høglydt til både seg sjølv og dommaren.

Og i kampen mot nordmannen fekk vi sjå ein tydleg både høglydt og kranglete 24-åring. I tredje runde auka temperamentet berre meir og meir.

Plutseleg kastar australiaren tennisracketen sin i bakken, for så å kaste ein stol ut på bana, medan han kjefta og small.

DISKA: Nick Kyrgios vart diskvalifisert etter at han kasta ein stol ut på bana. Foto: Andreas Solaro / AFP

Dommaren gav han først ei åtvaring tidleg i kampen, før han etter fleire nye rundar med kjefting på dommaren fekk poengstraff. Det er då det klikka for australiaren og han kastar ein stol.

Til slutt blir det gamestraff. Ein ekstra dommar vart tilkalla og det enda med at 24-åringen vart diskvalifisert.

Noko som er sjeldan kost i tennis.

– Det vart så dramatisk som vi hadde spådd på førehand. Det var litt overraskande, eller kanskje ikkje. Han er jo heilt ustabil. Men vi tar sigeren vi, seier pappa Christian Ruud til NRK etter kampen.

Møter tøff motstand

Dermed tok Ruud ein sensasjonell siger.

DRAMATIKK: Ruud vann kampen etter at den brått tok ei dramatisk endring. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den australske spelaren var rett nok sportsleg nok til at han gjekk bort og takka Ruud og dommaren for kampen, før han med bagen på skuldra forlèt bana.

I det første settet var Ruud suveren mot Kyrgios. I andre sett enda det 6–6. Australiaren vann 7–5 på tie-break.

Tredje runde vart derimot altså langt meir dramatisk.

– Kyrgio greide å psyke ut Ruud i andre settet, men i tredje sett klarte Ruud og bryte tilbake. Og det seier mykje om kor god han har blitt, seier Eurosport sin tenniskespert, Christer Francke.

Sigeren over Kyrgios, som i 2016 var rangert som nummer 13 og no er nummer 36 på verdsrangeringa, gjer at nordmannen møter Juan Martin del Potro i fjerde runde.

– Han er rekna som ein favoritt, men har vore lenge ute med skade, og det er ein fordel for Ruud, seier Francke.

Den kampen blir spelt seinare i dag, truleg ein gong mellom 17.30 og 18.00.