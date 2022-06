Tennis-sensasjonen måtte bytte partner i siste sekund

Pogba forlater Manchester United

Manchester United bekrefter på sine nettsider at Paul Pogba (29) forsvinner fra klubben foran kommende sesong. Kontrakten utløper denne sommeren, og det er ikke kjent hvor veien videre går for franskmannen. – Alle i klubben vil gratulere Paul for sin suksessrike karriere, og takke ham for hans bidrag til Manchester United, skriver klubben. Pogba ble en del av akademiet i United i 2009, men forlot klubben til fordel for Juventus i 2012. Da fikk han kun tre ligakamper for de røde. Fire år senere kom han tilbake, men nå er også det andre kapittelet avsluttet.