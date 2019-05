– Man lever i nuet og bedriver kanskje idrett fra man er 20 til 35. Da gir du alt i de årene, så tar jeg problemene senere i livet, sier hockeyspiller Patrick Thoresen.

Han har fått med seg NRKs undersøkelse blant tidligere toppidrettsutøvere, der fire av ti utøvere svarer at de har en skade i dag som følge av idrettskarrieren på 90-tallet.

Slike tall skremmer ikke landslagsspilleren.

– Jeg tenker at hvis jeg må halte litt fra jeg er 50 til 80, så får jeg halte litt, sier Thoresen.

Villig til å ofre alt

Det er liten tvil om at toppidrettsutøvere har noe spesielt i hodet. De har en indre driv, en lidenskap, som står svært sterkt.

Samtidig peker flere på, både dagens og gårsdagens utøvere, at man ikke kan tenke på livet etter karrieren hvis man skal bli best. Den dagen man begynner å tenke konsekvenser vil man kanskje ikke gjøre det lille ekstra som kreves.

Tidligere sjeflege på Olympiatoppen, Lars Engebretsen, forklarer at han ukentlig oppfordrer utøvere til å legge opp. Få hører på ham.

– Det skjer nesten flere ganger i uka. Vi ser de som er verst skadet, enten på sykehuset eller på Olympiatoppen. Jeg sier ikke med en gang at de må slutte, det gir negative tanker. Det er en prosess å innse at man må begynne med noe annet, sier Engebretsen.

En studie har til og med vist at enkelte toppidrettsutøvere er villig til å dø for å bli best. Så langt trekker ikke Thoresen det, men han vet at det å lykkes ikke kommer gratis.

Patrick Thoresen (nederst) i en duell med Tomas Zohorna under VM-kampen mot Tsjekkia på på lørdag. Foto: Ronald Zak / AP

– Jeg syns det er trist å se spillere og kamerater rundt meg, som Marius Holtet og Ole Kristian Tollefsen, som er preget av hodeskader. Det gjør meg trist å høre når de ikke orker å leke med barna sine eller drive med dagligdagse ting. Jeg har store barn og har gått glipp av mye av oppveksten deres, men hadde det vært sånn (som Holtet og Tollefsen), hadde man kanskje sett litt annerledes på det, sier Thoresen.

Men noe helse i livet etter karrieren er Thoresen likevel villig til å ofre.

– Ja, jeg har sikkert tatt noen dumme valg opp gjennom, at man kanskje skulle holdt igjen litt her og der. Men jeg har troen på at man må leve i nuet. Så får man heller ta en problematikk av skader senere, sier han.

Risikerer lek med ungene

Nå tenker du kanskje at Thoresen er ekstrem i sine holdninger. Dette er likevel det en lang rekke utøvere svarer når de får spørsmål om livet etter karrieren.

For eksempel håndballspiller Amanda Kurtovic. Korsbåndet hennes røk rett før EM i desember.

– Jeg tenker bare på at jeg skal bli frisk. Jeg vil spille så mange år kroppen tillater det, sier hun.

Slik så også Kjersti Grini på det da hun var en av verdens beste håndballspillere på 90-tallet. Etter karrieren har hun måttet skifte kneet. Hun kan ikke lenger sitte på huk eller spille ball med barna.

Nettopp kneskader er det flest utøvere fra 90-tallet opplyser om i NRKs undersøkelse. Men slike historier skremmer ikke Kurtovic.

– Hvis det er sånn at jeg ikke kan bøye meg ned og leke med barna mine, så går det bra. Man må bare se tilbake på alt det fantastiske man har opplevd. Så er det kjedelig at man må leve med det, men jeg tenker ikke noe på det. Det som skjer det skjer, så får jeg bare ta det når det kommer, legger hun til.

Amanda Kurtovic skadet seg i en treningskamp kun få dager før EM i desember. Her får hun trøst av landslagskaptein Stine Bredal Oftedal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skihopper Anna Odine Strøm fikk sitt gjennombrudd i hoppbakken denne vinteren. Hun er en av de yngre og fremadstormende hopperne som nå ønsker å ta steget inn i den absolutte verdenstoppen.

– Idretten er såpass viktig at jeg prøver å gjøre alt jeg kan for å gjøre det så bra som mulig. Hvis det medfører at jeg får litt vondt senere, så får det bare være, sier 21-åringen.

– Idrett er ikke alt

På spillerhotellet til hockeylandslaget sitter Jonas Holøs og ser på resultatene fra NRKs undersøkelse. Han er ikke direkte skremt, men innrømmer at slike tall får han til å tenke på et liv etter toppidretten.

– Man tar det kanskje som en selvfølgelighet at kroppen skal fungere som nå. Det sier seg selv at det gjør det kanskje ikke. Man kan ikke slutte å trene, man må holde det i gang så lenge det går, sier Holøs.

Han beskriver ungdomsårene som at han «ville gjort hva som helst for å bli best». I dag er han 31 år og innser at det er begrenset med år igjen av karrieren.

– Jeg tenker kanskje litt mer på at det kommer et liv etterpå. Jo mer man nærmer seg slutten, desto mer ser man kanskje et annet liv foran seg. Man spiller fortsatt med småskader og gjør det som skal til for å prestere på et høyt nivå. Man ofrer en del, men jeg syns ikke jeg ofrer for mye, sier Holøs.

Maren Lundby tok VM-gull i Seefeld i vinter. Hun er en av verdens beste skihoppere. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Kanskje er nettopp de tidlige årene i karrieren nøkkelen. De årene man gjør hva som helst for å hente inn de som er bedre enn seg selv. Det tror i hvert fall skihopper Maren Lundby.

– Hoppingen betyr utrolig mye for meg akkurat her og nå. Så spørs det hvor god man er til å se det som kommer langt fram i tid. Men jeg tror jo eldre en blir, desto mer bevisst er man på det som kommer etter idretten. Idrett er ikke alt her i livet. Jeg tror det er viktig å tenke over det, sier Lundby.