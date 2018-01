Ville jubelscener da Liverpool slo City

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

LIverpool ledet på det meste 4-1, men City kom sterkt tilbake i sluttminuttene og reduserte til 4-3 i en svært spennende kamp. Men til tross for et vanvittig press fra bortelaget, greide Liverpool å sikre seieren denne gangen.

Kampen i Liverpool ble til tider et fyrverkeri av en kamp mellom to lag med svært gode offensive kvaliteter.

Til slutt ble Liverpools fantastiske annenomgang for mye, også for Manchester City som før kampen søndag var uten tap i Premier League etter 22 kamper.

Dermed fortsetter Manchester-lagets dårlige statistikk på Anfield. Man må helt tilbake til 2003 for å finne en kamp der City-laget slo Liverpool borte.

– Gratulerer til Liverpool med seieren. Kampen var i våre hender på 1-1, men våre avslutninger var ikke bra nok og plutselig var det 4-1, sa City-manager Pep Guardiola etter kampen, ifølge BBC.

Mohamed Salah satte inn Liverpools scoring etter 68 minutter. Foto: Oli Scarff / AFP

Keepertabbe

Alex Oxlade-Chamberlain ga vertene ledelsen etter ni minutter etter en meget god enkeltmannsprestasjon.

Jürgen Klopp valgte å starte med Loris Karius i mål, og uttalte før kampen at keeperplassen er hans om han kom seg gjennom kampen på en god måte.

Keeperdiskusjonen i Liverpool er nok imidlertid ikke omme med det første, for etter 40 minutter dundret Leroy Sané ballen mot Karius' nærmeste hjørne.

Den tyske burvokteren maktet ikke å holde skuddet ute i det som må karakteriseres som en keepertabbe.

– Ja, det kom naturligvis i det hjørnet han sto. Du viste meg det. Folk finner alltid håret i suppen, og Loris (Karius) vet det, sa Klopp etter kampen om sin landsmanns innsats på 1-1-scoringen.

Eksplosjon etter pause

Lagene gikk til pause på 1-1, men like før timen var passert eksploderte både Liverpool-laget og Anfield-publikummet.

Roberto Firmino ble spilt gjennom av Oxlade Chamberlain, og i duell med John Stones var brasilianeren sterkest. I duell med Ederson i City-målet valgte Firmino elegant å chippe ballen over sin landsmann og i mål.

Publikum hadde så vidt rukket å sette seg da Sadio Mané dundret ballen i tverrliggeren, men kun sekunder senere lyktes det for senegaleseren.

Han fikk ballen på rundt seksten meter og svarte med å måke den opp i krysset med venstrefoten.

Det komplette marerittet ble et faktum for City-laget da Ederson etter 67 minutter sendte et utspill rett i beina på Mohamed Salah.

Egypteren takket for muligheten og sendte ballen i en bue over den brasilianske målvakten.

Sadio Mane (til venstre) feirer sammen med Andrew Robertson etter at Manes hadde satt inn Liverpools tredje mål. Foto: Dave Thompson / AP

City kom tilbake

Bernardo Silva skapte en viss spenning i kampen med sin 2-4-scoring etter 84 minutter og Ilkay Gündogan satte igjen fyr på kampen med sin 3-4-scoring på overtid.

Liverpool holdt imidlertid unna i de siste sekundene og sikret tre poeng.

Manchester City, som nå har tapt sin første Premier League-kamp i en ellers eventyrlig sesong, topper Premier League med 62 poeng.

Liverpool klatrer til tredjeplass med 47 poeng