Ville ikke snakke om spillerkjøp

Superstjerna har fått «motivasjonsboost» av Norge: – Følte noe helt spesielt

ELVERUM (NRK): Håndballstjerna Luc Abalo har to drømmer: Å vinne et siste OL-gull, og å bo i et lite hus i en skog. Så kanskje er ikke sjokkovergangen til Elverum så merkelig likevel.