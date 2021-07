Ville ikke ha Diamond League-seieren: – Jeg vant ikke rettferdig

– Det er ikke gøy å vinne på denne måten, sier Tentoglou oppgitt til NRK.

Det er blitt mørkt i Monaco. De tre beste herrene etter fem hopp i lengde har akkurat gjort opp om seieren i ett siste forsøk. Lysene blinker på stadion, musikken blir skrudd opp.

Bare ett av de tre sistehoppene blir godkjent, de to andre er døde, og seieren går til grekeren – etter et hopp på 8.24.

– Jeg vant ikke rettferdig. De andre hoppet lenger, sier Tentoglou.

For det var Tajay Gayle fra Jamaica hadde det lengste hoppet i konkurransen, med 8.29 i det femte forsøket. Det nest lengste hoppet (8.27) tilhørte svenske Thobias Montler. Resultatlista ble med andre ord helt snudd. Tentoglou plasserte Gayle i midten og pekte på ham da bildet av pallen skulle tas.

Vurderte protest

Måten vinnerne kåres i de tekniske øvelsene i Diamond League denne sesongen skaper opprør. Alle får først fem forsøk, og de tre beste går videre. Da strykes tidligere resultater og kun finalehoppet- eller kastet teller. Derfor boikotter verdens beste kvinnelige lengdehopper, Brittney Reese, alle stevner i den prestisjetunge friidrettsserien.

– Jeg liker ikke regelen. Det er greit for moro skyld, men ikke for store konkurranser. Det blir tilfeldig. Og en tilfeldig konkurranse tar vekk mye av ferdighetene, sier Tentoglou.

VANT: Miltiadis Tentoglou siste hopp på 8.24, ga ham seieren. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

– Vi har sagt det så mange ganger at vi ikke liker det, og de jeg har snakket med av publikum liker det heller ikke, sier Montler.

De har forståelse for at amerikanske Reese nekter å delta, og diskuterte selv om de skulle protestere fredag kveld i Monaco ved å stå over det siste og avgjørende hoppet, avslører utøverne overfor NRK.

– Men jeg ville gjerne hoppe fordi jeg hadde hoppet dårlig og ønsket et bedre hopp, men jeg brydde meg ikke om å vinne. Jeg føler meg ikke glad. De andre ville også hoppe for et bedre resultat, forteller Tentoglou, som føler han ville gått glipp av for mye ved å boikotte, spesielt i en OL-sesong.

– I dag så får alle så gode resultater, så vi jaget et bedre hopp helt enkelt, bekrefter Montler.

HOPPET LENGST: Tajay Gayle fra Jamaica hadde 8.29 i femte forsøk. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

– Frekk atmosfære

Før fredagens stevne hadde en av tre tekniske konkurranser i Diamond League denne sesongen endt med at vinneren ikke hadde det lengste hoppet eller kastet. I Monaco skjedde det både i lengde for menn, tresteg for kvinner og spyd for kvinner.

– Jeg tror denne regelen fjernes neste sesong, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal under sendingen.

Det er ikke lengdehopperne så sikre på.

– I og med at de «hyper» det sånn opp under konkurransene så tror jeg de vil fortsette. Når de slukker lysene og lager show, så blir det jo en frekk atmosfære, men det skulle man kunne gjøre på flere hopp, mener Montler.

VAR NUMMER TO: Svenske Thobias Montler satte personlig rekord i konkurransen, men det siste hoppet hans var dødt. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

– Hva kan dere gjøre for å endre på det?

– Det er vel å gå etter femte hoppet. Men det blir jo også trist for publikum. Jeg vet ikke helt. Jeg forstår absolutt de som boikotter. Dette gjør vi jo også for å få penger, og det påvirkes av dette. Det er frustrerende når man fortjener en viss poengsum og plassering, og det ikke blir sånn, svarer svensken, som i hvert fall kunne glede seg over personlig rekord.