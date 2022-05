Liverpool er klar for finale i Mesterligaen etter 3-2-seier mot Villarreal og 5-2-seier sammenlagt.

Men dramatisk, det ble det.

Liverpool ledet 2-0 etter den første semifinalen på Anfield, men på El Madrigal var Villarreal lenge best og scoret kampens to første mål.

Etter pausen slo Liverpool imidlertid voldsomt tilbake og scoret tre ganger.

– Gjort en enorm forskjell

Manager Jürgen Klopp får nå ros for grepet han tok i pausen, da Villarreal hadde utlignet Liverpools ledelse. Liverpool-sjefen ofret Diogo Jota og kastet innpå stjerneskuddet Luis Díaz.

Det viste seg å være en genistrek, og Liverpool tok fullstendig over kampen etter pause.

– Diaz har gjort en enorm forskjell, var dommen fra tidligere Liverpool-spiller Neil Mellor på Sky Sports.

Det er dermed Anfield-klubben som kan juble for finalebillett i Mesterligaen med 5-2-seier sammenlagt.

TIL FINALEN: Jürgen Klopp kan juble for sin tredje mesterligafinale som Liverpool-manager. Foto: Jose Breton / AP

Røper Klopps ord

Liverpools stopperstjerne Virgil van Dijk var nådeløs om sitt eget lags prestasjoner i førsteomgang da han ble intervjuet av BT etter kampslutt.

– Vi spilte ikke fotball, og førsteomgangen bør vi glemme så fort som mulig, er hans dom.

Van Dijk røper samtidig ordene til Klopp i pausen. Ord han mener løftet laget til å snu kampen.

– Treneren sa til oss: «Dere må spille på Liverpool-måten». Vi måtte vise hvor mye vi virkelig ønsket å gå til finalen. Det ble en velfortjent seier basert på andre omgang, mener stopperstjernen.

Klopp selv forteller at han var oppgitt over det han fikk se før pause. Han er åpen om at han ga laget sitt klar beskjed før den imponerende snuoperasjonen.

– De måtte begynne å spille fotball, sier Klopp til BT Sports.

Trent Alexander-Arnold er også lettet etter seieren.

– Vi gjør det aldri lett for oss selv i mesterligasemifinaler, og dette var veldig vanskelig. De var gode i første omgang, men vi samlet oss i pausen og fikk resultatet vi trengte, sa Trent Alexander-Arnold til BT Sport.

Kvadrupel-mulighet

Finalebilletten betyr samtidig at Liverpool får en sjanse til å gjenskape mesterligagullet fra 2018-2019-sesongen.

Faktisk kan sesongen til Liverpool bli historisk på flere måter, for rødtrøyene er i posisjon til å vinne alle fire turneringer de har stilt opp på denne sesongen: Mesterligaen, Premier League, FA-cupen og ligacupen.

Kun én gang har et engelsk lag vunnet «trippelen» – Premier League, FA-cupen, Mesterligaen – og det var Manchester United i 1999. Nå er Liverpool i rute til å overgå bragden fra 99.

Liverpools vei til kvadrupelen Ekspandér faktaboks 7. mai: Tottenham (H) Premier League 10. mai: - Aston Villa (B) Premier League 14. mai: Finale i FA-cupen mot Chelsea 15. mai: Southampton (B) Premier League 22. mai: Wolves (H) Premier League 28. mai: Finale i Mesterligaen

SJOKKERTE LIVERPOOL: Villarreal gikk rett i strupen på gjestene i tirsdagens semifinale. Foto: Jose Breton / AP

Sjokkerte Liverpool

Liverpool fikk en marerittaktig start på kampen, for etter bare tre minutter tok Villarreal ledelsen ved Boulaye Dia.

Gjestene gjorde kanskje sesongens dårligste omgang tirsdag kveld, noe som sier sitt når vi er i mai, og fem minutter før pause smalt det igjen. Tidligere Arsenal-spiller Francis Coquelin headet inn 2-0 etter et nydelig innlegg fra tidligere Tottenham-spiller Étienne Capoue, og dermed var lagene like langt.

– «Den gule ubåten» har torpedert Liverpool i førsteomgang, skrev Gary Lineker på Twitter i pausen.

Etter 61 minutter kom 1-2-reduseringen som sendte Liverpool tilbake i ledelsen sammenlagt. Fabinho sørget for scoring da han sendte ballen i mål gjennom beina på keeper Gerónimo Rulli.

Så satte innbytter Luis Díaz inn 2-2-scoringen før Sadio Mané økte til 3-2.

Mot slutten av kampen ble kvelden helsvart for Villarreal da Étienne Capoue ble utvist med sitt andre gule.

City eller Real Madrid

Finalen i Mesterligaen går av stabelen på Stade de France i Paris 28. mai.

Onsdag blir det klart om finalemotstanderen heter Real Madrid eller Manchester City. De lyseblå fra Manchester leder 4-3 før returoppgjøret.

– Uansett hvem vi møter i finalen kommer det til å bli et mareritt. City - vi kjenner dem - vi vet hvor intense disse kampene er. Madrid er Madrid. Jeg vil se det i morgen og vi får se hva resultatet blir, sier van Dijk.

Liverpools neste kamp spilles allerede lørdag når Tottenham venter til en svært nervepirrende kamp på Anfield i Premier League. Villarreal møter Sevilla i La Liga dagen etter.