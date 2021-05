Villareal snøt Manchester United og Solskjær for trofé etter straffedrama

Skandale da FFK vant: – Flaut

Fredrikstad inntok tabelltoppen etter 2-1-seier over Sogndal onsdag kveld, men det skjedde ikke uten kontroverser. Gjestene skulle nemlig gjennomføre et trippelbytte i sluttminuttene, men to bare av to spillere. Dermed var det 12 Fredrikstad-spillere i aksjon samtidig i et halvt minutt.

– Vi kan ikke le det vekk, for det er flaut at det være sånn, at de ikke skjønner at det er tolv mann og bare fortsetter å spille. Vi må gi beskjed, sier Sogndal-trener Eirik Bakke tydelig oppgitt til Eurosport.

Sogndal vurderer nå å legge inn protest, ifølge TV 2.