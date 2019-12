Her raser Valnes etter å ha brutt: Fikk bot og ble beordret til å beklage til familie

TOBLACH (NRK): Erik Valnes var så frustrert over at han måtte bryte Tour de Ski at han reagerte med sinne i løypene. Så kraftig sinne at han fikk kraftig korreks av det internasjonale skiforbundet (FIS).