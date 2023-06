Vill Haaland-jubel da Manchester City sikret ikonisk trippel

Det meste handlet om Erling Braut Haaland og Kevin De Bruyne i forkant av kampen, men de to stjernene ble aldri sentrale i lørdagens finale i Mesterligaen.

Haaland måtte nøye seg med en sjanse i første omgang, mens De Bruyne gikk av med skade etter 35 minutter.

Da var det istedenfor Rodri som ble den store helten for Manchester City. Spanjolen har i flere år vært en nøkkelspiller i laget til Pep Guardiola og bredsidet kontant inn kampens eneste mål halvveis i andre omgang.

– Vi har skrevet historie. Men tingen er at vi ønsker mer. Vi har ytterligere ambisjoner. Dette er en drøm, sier Rodri til BT Sport etter kampen.

Erling Braut Haaland jublet vilt etter Rodris scoring og til slutt kunne også han og resten av lagkameratene juble for seier i Mesterligaen. Haaland er med det første norske mann som vinner Mesterligaen siden John Arne Riise i 2005.

Det er første gang i klubbens historie at Manchester City vinner den gjeveste europeiske klubbturneringen. Tidligere var seieren i cupvinnercupen i 1969 klubbens eneste europeiske tittel.

Med det har også City fullbyrdet en utrolig trippel, med seier i Premier League, FA-cupen og Mesterligaen.

TRIPPEL: City-spillerne kunne juble etter å ha sikret seg trippelen. Foto: OZAN KOSE / AFP

Den eneste andre engelske klubben som har klart det er Manchester United, som gjorde det samme i 1998/99-sesongen.

Det er en trippel Haaland har vært svært delaktig i, med 52 mål på 53 kamper. Nordmannen ble toppscorer i både Premier League og Mesterligaen denne sesongen.

Europeiske lag med trippel Ekspander/minimer faktaboks Med seier i hjemlig liga, hjemlig cup og Mesterligaen: Celtic (1966/67)

Ajax (1971/72)

PSV Eindhoven (1987/88)

Manchester United (1998/99)

Barcelona (2008/09)

Inter (2009/10)

Bayern München (2012/13)

Barcelona (2014/15)

Bayern München (2019/20)

Manchester City (2022/23)

Tidligere City-spiller: – Jeg er sjokkert

Selv om City var store favoritter før kampen, var det jevnt og sjansefattig innledningsvis. Inter både forsvarte seg bra og jaktet på gode kontringsmuligheter.

Samtidig slet City med å spille seg inn i gode posisjoner.

Det fikk den tidligere Manchester City-spilleren Daniel Sturridge, som har 26 landskamper for England, til å ta til Twitter.

– Jeg tror det kommer en formasjonsendring fra Pep. Jeg tror ikke han liker det han ser fra et kontrollperspektiv. Haaland er også isolert. De må skape flere trekanter for å komme seg forbi presset. De ser litt endimensjonale ut for øyeblikket. Jeg er sjokkert, skrev Sturridge halvveis ut i første omgang.

Etter 26 minutter fikk imidlertid Kevin De Bruyne ballen frem til Haaland. Nordmannen fikk på glimrende vis ballen med seg inn i feltet, men skuddet fra skrått hold gikk rett i Inter-keeper André Onana.

– Der scorer Haaland ni av ti ganger, men ikke denne gangen. Onana er kald og står og redder skuddet fra Haaland. En kjempemulighet for jærbuen, sa NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen.

SKUDD: Haaland fikk denne muligheten i den første omgangen. BLOKK: Men Inter-keeper André Onana sørget for å stoppe ballen.

De Bruyne ut med skade

Like etter var det De Bruyne som kom seg til avslutning, men det var også noe av det siste han gjorde i kampen.

Belgieren måtte sette seg ned få minutter senere, tilsynelatende på grunn av en muskelskade. Etter at han forsøkte å spille videre i noen minutter, ble City-stjernen byttet ut etter 35 minutter.

– Det er veldig mye fint å si om Foden, men han fyller ikke skoene til De Bruyne, sa Eriksen.

De Bruyne og Haaland har vært et radarpar gjennom hele sesongen og belgieren har assistert elleve av Haalands mål.

Også i finalen i Mesterligaen for to år siden måtte han gå av med skade, da etter en times spill.

Inter sløste med sjansene

Fra 14 meter bredsidet Rodri elegant ballen i mål og sendte City-spillerne til himmels halvveis ut i den andre omgangen.

Inter var imidlertid farlige både før og etter Citys scoring og hadde spesielt to gigantiske muligheter etter Citys scoring. Ved begge tilfellene var innbytter Romelu Lukaku sterkt involvert, i sjanser som blant annet inneholdt et tverrliggertreff og bom fra inne i 5-meteren.

– Det er helt ufattelig at Inter ikke har scoret. Så er det Lukaku som ikke klarer å sette den i mål. Du får ikke en større mulighet i kveld, Romelu Lukaku. Den kommer du til å huske resten av ditt liv, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.