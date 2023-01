I sommar overtok Det internasjonale Skiforbundet (FIS) ansvaret for ei rekkje vinteridrettar frå Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC).

Under IPC har parautøvarane måtta sjå langt etter premiepengar for verdscupsigrar. No håpa dei på betre tider. Førebels er det ingen teikn til endring.

Vilde Nilsen er blant dei beste langrennsløparane i verda, men etter verdscupsigeren i Finland tidlegare denne sesongen vart ikkje bankkontoen fylt opp.

– Eg har ikkje motteke noko premiepengar frå FIS. Så langt har eg fått mummikopp og ein pakke med konfekt. Ein blir ikkje rik av det, fortel ho til NRK.

– Det er lite pengar i sporten. Vi kan ikkje gjere anna enn å heve interessa og håpe at det kjem litt meir. Det vil hjelpe for oss som satsar, seier Nilsens lagkamerat, Thomas Karbøl Oxaal.

Han fekk ei eske med sjokolade etter å ha enda på pallen i Finland. Til samanlikning har langrennslandslaget, leidd an av Johannes Høsflot Klæbo, tent over 9 millionar i verdscupen denne sesongen.

NRK sender ski-VM for parautøvarar 22.–29. januar.

SJOKOLADE: Dei svenske, finske og norske utøvarane fekk ikkje pengar, men sjokolade for prestasjonen deira i verdscupen i Finland.

Fekk Mummikopp – blir lagt ut for sal

NRK har tidlegare skrive om paraalpinisten Jesper Saltvik Pedersen, som fekk ein ost i premie etter ein siger. Han la han ut på auksjon og fekk 50 000 kroner for delikatessa. Nilsen lèt seg inspirere.

– Eg veit at det er nokon mummikopper som er verd ganske mykje, så kanskje eg skal prøve. Eg får leggje han ut på auksjon. Høgstbydande får han, smiler ho.

I ein e-post til NRK forklarer FIS at dei overtok ansvaret for paraidrettane før førre sesong, og at dei framleis held på å integrere idrettane i organisasjonen. Førebels har dei overført mykje frå korleis IPC handterte paraidretten.

– Dette inkluderer premiepengar som blir tildelte utøvarane. Etter denne sesongen er over, skal strukturen for premiepengar blir diskuterte vidare og blir utvikla for kommande sesongar, seier FIS.

Reidd for framtida til idretten

Men det er ikkje berre dei manglande premiepengane det blir reagert på. Med FIS ved roret, hadde fleire norske paraprofiler håpa på ei meir profesjonell handtering av idretten deira. Så langt har det snarare vore tvert imot.

Kaoset starta tidleg då ski-VM for parautøvere først vart avlyst. Verdsmeisterskapen har seinare stått opp igjen, men i redusert utgåve. I Östersund denne månaden skal det berre konkurrerast i langrenn og skiskyting, medan alpint er flytta til Spania.

Program for ski-VM for parautøvere Ekspandér faktaboks Lørdag 21. januar: Kl. 10.30: Skiskyting, 7,5 kilometer, sittende. Kl. 12.40: Skiskyting, 7,5 kilometer, stående Kl. 14.30: Skiskyting, 7,5 kilometer synshemmede Søndag 22. januar: Kl. 09.30: Langrenn, 18 kilometer, sittende Kl. 12: Langrenn, 18 kilometer, menn, stående Kl. 14: Langrenn, 18, kilometer kvinner, stående Tirsdag 24. januar: Kl. 12.30: Langrenn, sprint, prolog Kl. 15.35: Langrenn, sprint, finaler Onsdag 25. januar: Kl. 09.30: Skiskyting, 10 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 10 kilometer, stående Kl. 13.50: Skiskyting, 10 kilometer, synshemmede Fredag 27. januar: Kl. 10: Skiskyting, 12,5 kilometer, sittende Kl. 12: Skiskyting, 12,5 kilometer, stående Kl. 14: Skiskyting, 12,5 kilometer, synshemmede Lørdag 28. januar: Kl. 12: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, kvinner, stående Kl. 13.30 Langrenn, 10 kilometer friteknikk, menn, stående Kl. 15: Langrenn, 10 kilometer friteknikk, sittende Søndag 29. januar: Kl. 10: Langrenn, blandet stafett, 4 x 2,5 km Kl. 12: Langrenn, åpen stafett, 4 x 2,5 km

Også i verdscupen har det oppstått problem. Parautøvarane i langrenn har ikkje mange renn på kalenderen, men då verdscuprennet i Planica vart avlyst klarte ikkje FIS å finne eit alternativ.

– Eg hadde forventa meir av FIS. Det har vore litt mykje tull. VM rauk nesten og verdscupen i Planica vart ingenting av. Eg er skuffa, vi driv ikkje på med dette for moro og leik. Dette er jobben vår, og vi satsar 100 prosent for å bli best i verda, seier Vilde Nilsen til NRK.

Ho får støtte av lagkamerat Thomas Oxaal.

– Dei greidde å rote til det eine verdscuprennet vi skulle hatt i Planica. Vi klarte eigentleg å få flytta det til Lillehammer, men dei var ikkje så villig til å sende folka sine dit. Eg håpar verkeleg at arrangementsviljen løftar seg, seier han.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå FIS om kritikken til Nilsen og Oxaal, men har førebels ikkje lykkast.

Nilsen er berre 22 år gammal, men har allereie ei rekkje VM-gull og andre medaljar i premieskapet. Ho håpar å vinne meir i framtida, men då må ho ha ein arena å konkurrere på.

– Eg håpar verkeleg at dette har vore ein prøvesesong og at dei neste sesong er litt meir skjerpa. Viss dei skal halde slik fram, blir spørsmålet om det blir litt meir paraidrett i framtida, seier ho.