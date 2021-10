Vil fremme mistillitsforslag mot skistyret: – De må drive med ledelse, ikke gjemme seg

Det forteller leder for langrennskomiteen i Akershus, Dag Helland-Hansen, til NRK søndag. Han ønsket at Skiforbundets håndtering av Clas Brede Bråthen-saken ble tema nå som grasrota i norsk langrenn er samlet for fagmøte i Oslo.

Han kalte saken og håndteringen for «elefanten i rommet» da han tok ordet fredag kveld.

– De klarer ikke å håndtere saken

– Det plager utøvere og klubber. Det påvirker tillitsmannskapet, rekrutteringen, villigheten til å jobbe dugnad fordi du ser hvor pengene kastes bort, sier Helland-Hansen innledningsvis, og tenker på de store advokatutgiftene en slik konflikt medfører.

DISKUTERER BRÅTHEN-SAKEN TIL UKEN: Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad(venstre) og Dag Helland Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus, her sammen under et fagmøte for langrenn i Oslo søndag.

– De klarer ikke håndtere saken. Det er noe som burde vært ordnet på kammerset i tidligere tid. Når du ønsker oppsigelse av en person, da må du sikre deg grunnlaget for det. De kommer ikke ut av saken. Akershus, som en av de største eierne og medlemsmasse, sier nå at vi ønsker et ordentlig svar fra ledelsen. Det fungerer ikke sånn de holder på nå.

Fakta om Bråthen-saken Ekspandér faktaboks Tidslinje om Clas Brede Bråthen og konflikten med Norges Skiforbund, der forbundet ikke vil fornye Bråthens kontrakt som går ut i april neste år. * 17. august: TV 2 avslører Norges Skiforbunds vedtak om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. I et brev krever trener Alexander Stöckl, utøverne og resten av hoppavdelingen at forbundet holder på Bråthen. * Et brev VG publiserer viser at Bråthen allerede i desember 2020 ble truet med å få sparken etter at han i et Dagbladet-intervju blant anna kom med kraftig kritikk av manglende likestillingsfokus i eget forbund, og at dette var årsaken til utsettelsen av verdscuprennet for kvinner på Lillehammer. * 20. august: Bråthen varsler at han vil saksøke Skiforbundet og krever fast ansettelse. * 21. august: Hoppkomiteen i Norges Skiforbund sier at samarbeidsproblemer er årsaken til at Bråthen ikke får fornyet kontrakt. * Fem dager senere går styret i Skiforbundet ut og støtter hoppkomiteens avgjørelse om ikke å forlenge kontrakten til Bråthen. * 3. september: Sponsorene for hopplandslaget truer med å avslutte sine økonomiske avtaler med Skiforbundet. Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg svarer med at «vi kan ikke sette penger over arbeidsmiljøet». * September: Generalsekretær Berg beklager at Bråthen har avvist tilbudene om to ulike faste stillinger. I forslagene var «administrativt arbeid og lederoppgaver» ikke medregnet. * 28. september: Bråthen leverer stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Det kommer også fram at han har godtatt et kompromissforslag som hoppkomiteen stiller seg bak. Dette skal bli diskutert med Norges Skiforbund. * 30. september: Skiforbundet avviser det nevnte kompromissforslaget og forklarer det med at de ikke kan godta Bråthens krav om å få velge sin egen leder. NSF åpner for å starte en oppsigelsesprosess. * 1. oktober: Hoppernes hovedsponsor, LO, stanser foreløpig pengestøtten til Norges Skiforbund. 14, oktober: Partene møtes til drøftelsesmøte. Kilde: NTB

Ønsker å fremme mistillitsforslag

Akershus skikrets har fra før av sendt brev til Norges Skiforbund med både refs og for å be om svar rundt håndteringen, noe som er omtalt av VG. De mener saken bidrar til å svekke skisportens omdømme og bidrar til at frivillige og sponsorer trekker seg.

ØVERST I SKI-NORGE: President Erik Røste, her avbildet i forbindelse med et møte i Clas Brede Bråthen-saken. Foto: Ali Zare / NTB

Men Akershus' langrennskomité har i et møte denne uken gått enda lengre.

I et møtereferat fra 13. oktober står det at Helland-Hansen nå har mottatt henvendelser fra flere klubber som stiller seg kritiske til hvordan saken er håndtert av ledelsen i forbundet.

«...og som ønsker en ekstra ordinær generalforsamling. Det ble på langrennskomité-møtet diskutert om vi skal avvente reaksjoner/brev fra klubbene til kretsen eller om LK skal reise spørsmålet til styret i kretsen. Det ble enstemmig vedtatt at langrennskomiteen ønsker å fremme mistillitsforslag mot det sittende skistyret og ber Akershus skikrets behandle dette på neste styremøte».

– Må drive med ledelse og ikke gjemme seg

Helland-Hansen kommenterer dette slik overfor NRK:

– Det er sikkert noen i styret som har mer med dette å gjøre enn andre. Hvordan dette blir og hvordan vi gjør det, det er uskrevet og det kommer an på hvordan skiforbundets ledelse klarer å fortelle oss om saken på tirsdag, sier Helland Hansen og kommer med følgende oppfordring:

– De må komme på banen, drive med ledelse og ikke gjemme seg.

– Håper de venter

På plass under fagmøtet i Oslo er Torbjørn Skogstad. Som leder for langrennskomiteen, eller norsk langrenns styre og øverste organ, er han også representant i skistyret.

Han sier følgende om den nye utviklingen i saken:

– Fordi det nå er berammet et informasjonsmøte om saken, så håper jeg at de venter til etter dette før de konkluderer.

– Lytter til vår egen organisasjon

Skipresident Erik Røste har fått forelagt både kritikk og gjort kjent med at NRK omtaler det mulige mistillitsforslaget. Han skriver innledningsvis i en sms til NRK at saken er en stor belastning for hele organisasjonen.



«Og vi har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge. Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i media og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige. Det viktigste nå er at saken så raskt det lar seg gjøre får en avklaring. Det ble som kjent gjennomført drøftingsmøte tidligere denne uka og dialogen fortsetter kommende uke», skriver han.

Han understreker videre at kretslederne er løpende orientert om det som skjer når det gjelder håndteringen av det han omtaler som en vanskelig personsak.

«Og kommende uke er det planlagt flere møter for å informere ski-Norge. Vårt fokus er å finne en løsning, men selvsagt lytter vi til de tilbakemeldingene vi får fra egen organisasjon», sier han.

– En mulig utvei

I tillegg til Akershus skikrets, har skepsisen til forbundets håndtering vært stor i Buskerud skikrets.

Gabriel Johannessen, her avbildet under fagmøtet til langrenn på et hotell i Oslo. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Leder for langrennskomiteen i Buskerud og pappa til landslagsløper Pål Golberg, Gabriel Johannessen, mener det er mange kretser som nå kommer til å gå i seg selv for å se på konsekvensene Bråthen-saken har for ski-idretten.

– I en sånn sammenheng, når det er så mye støy i en organisasjon, så vil det jo ofte få konsekvenser for personer involvert i systemet. Det skjer hvis noen vil ha ekstraordinært skiting, og fremmer forslag på det. Det er en mulig utvei ut av dette her, sier han til NRK.

Han mener det enkelt og greit handler om en skikrets føler om den sittende ledelsen har dens tillit eller ikke. Hva Johannessen selv mener, er han mer forsiktig å utbrodere om.

– Per nå har jeg ikke tatt noe klart standpunkt på det, men det blir diskutert i vår skikrets og andre skikretser, så vil de neste ukene gi svar på det, sier han.

– Synes det er en feil prioritering

Det ble aldri noen informasjon om håndteringen og valgene som er gjort i Bråthen-saken for de øverst tillitsvalgte i Langrenns-Norge.

Langrennskomité-leder Torbjørn Skogstad forteller at fagmøtet i stedet besluttet at det skal gå for «lukkede dører» på et digitalt møte kommende uke fordi det tok tid vekk fra det som allerede stod på agendaen.

I tillegg ville et møte kommende uke få med de personene som har vært tettest på prosessen i håndteringen av Bråthen-saken.

– Jeg har skjønt at grunnen til at de ikke kan komme er at det er et idrettsting. Jeg synes kanskje det er en feil prioritering. Men vi aksepterer et digitalt møte. Jeg synes likevel vi kunne diskutert dette i et åpent forum. Av og til er det bedre, enn at det diskuteres i kriker og kroker, for der går ryktene, sier Helland-Hansen.