Vil verdens beste spiss gjøre Real Madrid verre?

Det er egentlig slike spillere de ikke bør hente.

Kylian Mbappé har scoret 256 mål på syv sesonger for Paris Saint-Germain. Han er 25 år, kaptein på Frankrike og en av århundrets beste spillere.

Overgangssummen Real Madrid betaler, er null kroner.

På papiret er alt perfekt.

Men Real Madrid risikerer å gjenta gamle synder.

Tidenes flopp

Det er ved å unngå signeringer som Mbappé at Real Madrid er blitt så gode.

To ting er helt klart her:

Real Madrid er inne i en gullalder. De vant La Liga i mai. De har vunnet Mesterligaen seks ganger på 11 år, noe ingen lag har klart siden spanjolene selv vant fem strake på 50-tallet.

Kylian Mbappé, som kan debutere i Supercupen mot Atalanta onsdag kveld, er en superstjerne. I juli ble han presentert foran 85.000 fans på hjemmebanen Santiago Bernabéu.

Hvorfor er Real Madrid inne i en gullalder?

Fordi de ikke har hentet superstjerner.

PRESENTERT: 16. juli i år ble den franske superstjernen presentert for fansen i Spania.

Ingen bør vite dette bedre enn Florentino Pérez, som kjøpte en rekke stjerner da han først ble president i 2000. Laget med Luís Figo, Ronaldo, Zinédine Zidane og David Beckham ble kjent som los galácticos.

De vant mye i starten, men så ble det for mange angripere og for lite harmoni.

I februar 2006 sa Pérez opp. Los galácticos hadde feilet.

Likevel hentet Pérez enda flere stjerner da han vendte tilbake i 2009, blant dem Cristiano Ronaldo. Men det er siden sommeren 2015 at Real Madrid har vært så gode som Pérez ønsker, med fire ligatitler og fem mesterligatitler på ni år.

Dette har de gjort ved å kjøpe én eneste galáctico.

Og han floppet totalt.

EDEN HAZARD: Allerede fire år etter at han var hentet til klubben, så la han fotballskoene på hylla.

Eden Hazard er et av de verste kjøpene i fotballens historie. Belgieren var 28 år da Real Madrid kjøpte ham fra Chelsea i 2019 for én milliard kroner. Fire år senere la han opp, skadeplaget, umotivert og med syv mål i den hvite drakta.

Real Madrid er best når de kjøper spillere som skal bli stjerner.

Supertalentene Vinícius Júnior, Rodrygo og Jude Bellingham har tatt steget opp til verdensklasse i Real Madrid. De eldre signeringene har vært defensive hjørnesteiner som David Alaba og Antonio Rüdiger, begge gratis.

Det siste tiåret har ingen storklubb bygget stallen på en bedre måte.

Den britiske avisen The Times skriver at trener Carlo Ancelotti ville kjøpe den 30-årige målmaskinen Harry Kane i fjor. Pérez sa nei fordi han ikke ønsket en ny Hazard. Real Madrid lånte heller veteranspissen Joselu fra Espanyol for vekslepenger, og nå er det ingen som ber om Kane.

Klubben som er kjent for sine galácticos, er best uten å kjøpe galácticos.

Men nå kommer den største stjernen av dem alle.

Plakater av Cristiano

Det finnes nok av årsaker til at Mbappé skal slå til.

Han scorer mål nesten hver gang han spiller. Han er 25 år, yngre enn Hazard, og svært profesjonell. Nå som midtbanestrategen Toni Kroos har lagt opp og Luka Modric nærmer seg slutten, må Real Madrid fornye seg.

Motivasjon bør ikke være noe problem for Mbappé, som hadde plakater av Cristiano Ronaldo på gutterommet og som trente med Real Madrid like før han fylte 14 år.

Som Cristiano Ronaldo viste, er det spektakulært når en galáctico faktisk lever opp til hypen.

CRISTIANO RONALDO: Den portugisiske 39-åringen spilte i Real Madrid i ni sesonger, og står med flest mål for klubben.

Men det er like sant at Real Madrid har fått en spiller som tar enormt med plass. Og at de allerede hadde et lag som fungerte utmerket.

Tre gylne år

Hvor mye bedre kan ting bli?

Trener Ancelotti hadde allerede et robust lag med en angrepstrio – Vinícius, Rodrygo, Bellingham – som har en strålende kjemi. Bellingham ble nettopp sesongens spiller i La Liga, Vinícius er favoritt til å vinne Gullballen.

Real Madrid slapp inn 26 mål i La Liga forrige sesong, lagets nest-laveste snitt per kamp siden 1965. Fem ganger har Real Madrid vunnet La Liga og mesterligaen samme år.

Tre av dem har kommet siden 2017.

KLAR FOR LA LIGA: Kylian Mbappé og Real Madrid sin president Florentino Pérez.

Det er nettopp siden 2017 at Pérez har jaktet Mbappé. Mens presidenten har drømt om sin neste stjerne, har Real Madrid vunnet tre mesterligatitler, flere enn de noen gang kunne håpet å vinne med Mbappé.

Spillende sportsdirektør

Nå gir han Ancelotti en taktisk utfordring.

Real Madrid har Vinícius, Rodrygo og Bellingham, pluss stortalentene Brahim Díaz og Arda Güler, som herjet i EM. Og Endrick, den 17-årige sensasjonen som nylig ble hentet fra Brasil.

Alle er vinger, spisser og playmakere som fortjener spilletid.

Hvor passer Mbappé inn? Vinícius og Rodrygo spiller som blandinger av kanter og spisser, med Bellingham som offensiv midtbane. På papiret kan Ancelotti bruke Mbappé på topp, med de to brasilianerne på kant og Bellingham like bak.

Men Mbappé elsker å trekke ut på venstresiden, hvor han kan skjære innover i banen og avslutte med høyre fot.

Akkurat det samme gjør Vinícius.

STOR STJERNE: Vinícius Júnior har storspilt på venstresiden til Real Madrid.

Mens det blir spekulativt å lure på hvorvidt Vinícius og Mbappé finner tonen, er det sant at Mbappé kranglet med trener Christophe Galtier i PSG om hvor han skulle spille. Mbappé ville ikke være i midten, men på venstre kant.

Mbappé var også involvert i to ulike kontroverser i PSG, med Neymar og Edinson Cavani, om hvem som skulle ta straffer.

Hierarkiet i stallen vil endre seg. Nå er Vinícius den største stjernen, men flere medier skriver at Mbappé har fått klart høyest lønn i klubben. Den franske storavisen L’Équipe er blant dem som har spurt seg om stallen er klar for Mbappé.

Så spørs det hvor lett Mbappé vil være å håndtere.

PARIS SAINT-GERMAIN: Mbappé på vei mot trofeet etter å ha slått Olympique Lyonnais i årets finale i den franske cupen.

I Paris kranglet Mbappé med president Nasser al-Khelaifi, Galtier og sportsdirektør Leonardo. Da Mbappé skrev ny kontrakt i 2022, kastet PSG ut Leonardo og ansatte Mbappés venn Luís Campos.

Flere medier hevder at Mbappé krevde å få ta straffer, og at han fikk makt over hvem de kjøpte og solgte. Han ble misfornøyd da PSG brukte et lydklipp fra et intervju med ham for å promotere billettsalg, uten å spørre om lov.

Dagens Real Madrid-stall har lenge vært fri for drama og konflikter. Nylig sa Ancelotti at de vant La Liga forrige sesong fordi ingen av stjernene har et stort ego.

Har mye å tape

Man kan se Mbappés overgang på to måter.

I beste fall blir han målscoreren som gjør et godt lag uslåelig. I verste fall blir han primadonnaen på enorme lønninger som river ned det sosiale hierarkiet i stallen og ødelegger balansen i laget.

Real Madrids undergang i 2006 var at Pérez hadde hentet spillere uten å tenke på hvordan de passet sammen som lag. Pérez har vært besatt av Mbappé i syv år, uavhengig av om Real Madrid har trengt en spiss eller ikke.

For Pérez er signeringen av Mbappé som et trofé i seg selv.

Men når din nye klubb nettopp har vunnet La Liga og mesterligaen, blir fallhøyden stor. Mbappés første mål blir å vise at laget faktisk er bedre med ham enn uten.