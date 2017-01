Nå vil både norsk og svensk travsport ha franskmannen utestengt fra idretten på livstid.

– Vi ser svært alvorlig på dette, sier generalsekretær i i Det Norske Travselskap, Svein Morten Buer til NRK.

Flere av Souloys hester har konkurrert med koboltverdier langt over de tillatte verdiene under Elitloppet i Sverige og Grand Prix-helgen i Oslo i 2016.

Franskmannen trente blant annet den norske hesten Lionel, som testet positivt under Oslo Grand Prix. Det samme gjorde en annen Souloy-hest, Your Highness, som ble vinner av travløpet.

Skyldte på vitamintilskudd

Kobolt er et stoff som i travsporten har blitt brukt for å illegalt øke hestens produksjon av EPO. Det medfører også sterke smerter for hesten.

– Når det injiseres er det forbundet med store plager. Hestene både svetter, skjelver, mister balansen og faller ned på knærne. Så det er av hensyn til dyrevelferden at vi anmelder Souloy, forteller generalsekretær Svein Morten Buer.

– Kobolt er et tungmetall som er svært skadelig for kroppen i store mengder. Det er såpass skadelig at både mennesker og dyr kan dø av det, sier han.

Fabrice Souloy er en av Europas ledende travtrenere og nyheten om de positive testene kom som et sjokk i travmiljøet da de ble kjent i fjor.

Han har hele tiden tilbakevist at han har dopet hestene sine og skyldte på vitamintilskudd.

– Det er mye som er feil med de prøvene, og det skal jeg bevise i retten. Jeg får ikke lov til å gå nærmere inn i saken av min advokat, men vi har Frankrikes beste advokater som jobber for oss og de er klare til forhandlingene, sa Souloy til Trav- og Galoppnytt i fjor.

NRK har ikke lyktes i å få kontakt med trenerens advokat.

Kan bli dømt i Frankrike

Buer tilbakeviser franskmannens forklaring om vitaminer.

– Vi mener at det ikke er mulig å oppnå så høye verdier ved å tilføre hesten b-vitaminpreparater, slik som han hevder. Vi mener bestemt at den forklaringen ikke stemmer, sier han.

Saken er blitt etterforsket og utredet av både DNT og Svensk Travsport (ST), og en rettssak er forventet i midten av mars. Blir Souloy dømt, blir han ikke bare dømt i Norge og Sverige, men også i hjemlandet Frankrike.

– Vi har en avtale i Det europeiske travforbundet. Den plikter landene til å dømme travtreneren i de landene han har sin lisens og sitt virke.

– Det betyr at han skal dømmes i Frankrike om han blir dømt i Norge, men det kan bli forskjell på lengden på straffen, sier Buer.

Souloy har fått en tilsvarsfrist på tre uker.