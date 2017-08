Vil Pochettino utrette sitt største mirakel?

Om Tottenham gjør fremgang de neste 10 månedene, vil de sannsynligvis ta tittelen.

De hentet 86 poeng forrige sesong, nok til å ha vunnet ligaen foran Leicester i fjor. Kun to ganger siden Premier League ble opprettet i 1992, har laget på andreplass sanket mer poeng.

Alt Spurs trenger å gjøre for å vinne sitt først seriemesterskap siden 1961, er altså å fortsette veksten de har hatt siden Mauricio Pochettino tok jobben for tre år siden.

Det høres enkelt ut. Men det vil kreve et mirakel.

Burde ligge på sjetteplass

Spurs har allerede prestert over all forventning under Pochettino. De ligger et sted hvor de strengt tatt ikke skulle kunne ligge.

Stort sett går resultater og penger hånd i hånd. Lønnsbudsjettene er en god indikator på hvor lagene vil havne. Både med hensyn til inntekter og lønninger ligger Spurs på sjetteplass – og likevel har de kjempet om tittelen to år på rad.

Fremgangen har vært konstant. Disse tallene er i rekkefølge 2014/15, 2015/16, 2016/17:

– Poeng: 64, 70, 86

– Mål: 58, 69, 86

– Mål imot: 53, 35, 26

Suksessen vil ta slutt. Én dag drar Pochettino og stjernene til større klubber, mens Spurs faller ned på et nivå som gjenspeiler deres ressurser. Det er slik fotball pleier å fungere.

Men det vil ikke skje i nærmeste fremtid. Dermed kan Spurs fortsatt bli bedre.

Motstår fristelser

De har nemlig maktet å holde denne spesielle gruppen sammen i sommer. Manchester United har jaktet Eric Dier og Antonio Conte har lovprist Harry Kane, men den eneste som har dratt til nå, er høyrebacken Kyle Walker, til Manchester City.

Resten ser ut til å bli minst ett år til, til tross for at de beste vet de kan tjene dobbelt så mye andre steder.

Dette alene kan brukes som argument for at Spurs vil fortsette utviklingen. Nøkkelspillerne har spilt sammen lenge og har sine beste år foran seg: Kane (24), Dier (23), Dele Alli (21), Danny Rose (27), Toby Alderweireld (28), Christian Eriksen (25), Son Heung-min (25), Victor Wanyama (26).

Dessuten var ikke Spurs avhengige av nykommere i fjor. Blant rekruttene var det kun Wanyama som slo til; Moussa Sissoko og Vincent Janssen floppet totalt.

Dette tilsier at så lenge Spurs beholder stjernene, vil pilen peke oppover.

Men regnestykket er ikke så enkelt.

Umulige Levy

Rivalene forsterker konstant, og Pochettino sier han trenger hardere kamp om plassene. Spurs er den eneste tittelkandidaten som ikke har gjort et storkjøp ennå.

Faktisk har de ikke hentet noen som helst.

Hva er det de venter på? Styreformann Daniel Levy har satt maksgrensen for lønninger på 100 000 pund i uka, som er langt unna det stjernene får andre steder. Dette begrenser hva Spurs kan tilby nye spillere. Om en rekrutt skal tjene like mye som Kane, bør han også være like god.

Samtidig gir andre klubber mer. Spurs kan ikke utkonkurrere rivalene i kamp om spillere.

I tillegg er Levy en av de staeste forhandlerne i bransjen. Sir Alex Ferguson snakket av egen erfaring da han sa at business med Levy var mer smertefullt enn en hofteoperasjon.

Fordelen med Levy er at Spurs enten tviholder på spillerne sine eller selger til blodpris; City måtte ut med 50 millioner pund for Walker. Ulempen er at få kvalitetsspillere er billige nok. Det hjelper ikke at klubben holder på å bygge ny stadion som vil koste 800 millioner pund.

Scorer mer enn forventet

En annen grunn til at Pochettino ønsker forsterkninger, er at Spurs muligens ikke var like gode som resultatene antydet forrige sesong.

De hadde riktignok den beste målforskjellen. Men på et mer avansert nivå finnes det statistikk-baserte formler som regner ut hvor mange mål lagene burde ha scoret og sluppet inn – basert på kvaliteten på sjansene. Lag kan score flere mål enn forventet over kortere perioder, som Chelsea gjorde da de tok tittelen. Men få gjør det år etter år.

Spurs er for øyeblikket et unntak: De har scoret mer enn forventet tre år på rad.

Vanligvis er mye av årsaken flaks, flyt og selvtillit, men når man gjentar prosessen, handler det også om talent. Forrige sesong scoret de omtrent 15 mål mer enn forventet, og slapp inn 13 færre. De hadde blant annet den høyeste redningsprosenten i ligaen, mens Kane scoret rundt 10 mål mer enn forventet.

Slike tall er imidlertid tøffe å opprettholde, selv for Spurs. Skulle Kane for eksempel bli langtidsskadet, kan titteljakten være over.

Wembley-problemet

Så har man stadion. White Hart Lane har blitt revet ned; det nye stadion står klar om et år. I mellomtiden vil Spurs spille hjemmekamper på Wembley.

Dette kan bli den største av lagets mange utfordringer.

Det gamle stadion var nemlig en viktig del av lagets vekst. Spurs vant 17 av 19 ligakamper der forrige sesong og spilte uavgjort to. Borte var fire lag bedre. Faktisk har Spurs nesten stått stille som bortelag under Pochettino: Poengfangsten har vært 31, 34, 33.

Omtrent all fremgangen har altså skjedd på et stadion som nå ligger i grus.

Det kan ta tid å tilpasse seg Wembley. Banen er fem meter lengre, to meter bredere og 545 kvadratmeter større enn White Hart Lane. Dette vil hjelpe Spurs med å holde ballen i laget, men vil også gjøre det vanskeligere å presse motstanderne høyt – en fundamental del av Pochettinos strategi.

Spurs spilte fem ganger på Wembley forrige sesong, i mesterligaen og FA-cupen. De vant én og tapte tre.

Mangler høyrebacker

Wembley fremstår dermed som hovedargumentet for at Spurs vil slite mer denne sesongen. Men situasjonen kan forbedres om nye spillere kommer inn.

For Levy må gjøre noe. Spurs slo Juventus 2–0 på Wembley lørdag, en lovende seier, men Kieran Trippier, som skal ta plassen til Walker, ble skadet. Førstevalget på høyrebacken er nå Kyle Walker-Peters, en 20-åring som ikke har spilt en eneste offisiell A-lagskamp.

Og de som eventuelt skulle bli signert nå, vil ha gått glipp av Pochettinos knallharde sesongoppkjøring.

Gladnyheten for argentineren er at alle storlagene stiller likt i år. Spurs har tapt tittelkamper mot Leicester og Chelsea, lag som begge spilte færre kamper fordi de ikke hadde europeisk fotball. Denne gangen vil ingen ha denne fordelen.

Det blir tøft for Spurs å forbedre seg; deres beste håp er at rivalene ikke klarer det heller.