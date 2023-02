Vil noen stoppe Qatar?

De pleier å få det som de vil.

Fredag kveld la Qatar inn bud på Manchester United, et mulig oppkjøp som egentlig skal være umulig.

Reglene forbyr det. Kriterier står i veien.

Men slike ting er ingen hindring for Qatar. Skulle de lykkes med budet – og oppkjøpet – vil det ikke være et vendepunkt for fotballen, men en fortsettelse av en trend hvor et knippe stater kjøper opp makt, innflytelse og kontroll.

Og for United vil veien tilbake være fryktelig lang.

PSG-problemet

Det er fortsatt mye som gjenstår før Qatar tester regelverket. For interesserte investorer var fredag kveld en frist for å legge inn et første bud sammen med finansieringsbevis. Et annet bud kom fra Jim Ratcliffe, Storbritannias rikeste mann.

Det gjenstår uker og kanskje måneder med forhandlinger.

Det fremste hinderet for Qatar handler ikke om menneskerettigheter. Det er i stedet sportslig: Det europeiske fotballforbundet (UEFA) tillater ikke to klubber med samme majoritetseier å spille i Mesterligaen.

Den franske storklubben Paris Saint-Germain eies av Qatar Sports Investments (QSI), en del av Qatar Investment Authority (QIA), som drives av staten.

Dette betyr at så lenge eieren av United er knyttet til QSI, vil ikke laget få lov til å spille i Mesterligaen. For en uke siden advarte UEFA selv om at det økende antallet klubber med samme eier, er en trussel for integriteten til de europeiske turneringene.

Men for Qatar er reglene bare en ny motstander som skal fintes ut.

Nettverket

Budet på United kommer nemlig fra sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani, som presenterer seg selv som en privat investor med et eget fond. Det er uklart hvor han har fått tak i 4,5 milliarder pund, som rapporteres å være størrelsen på budet.

Uansett er planen klar: Om sjeik Jassim fremstår som uavhengig av QSI, som eier PSG, så vil UEFA slippe United inn i Mesterligaen.

Men hvor uavhengig er Jassim egentlig av QSI?

Dette er fakta: QSI er en mindre del av statens QIA. Jassim er sønnen til den tidligere statsministeren av Qatar, som før var sjefen for QIA. Jassim er broren til Qatars nåværende emir. Han er også styreleder i en av landets største banker, Qatar Islamic Bank.

Den største aksjonæren i Qatar Islamic Bank (17 prosent) er QIA.

Det eksisterer altså et nettverk av interesser og relasjoner som vil binde de to klubbene sammen på indirekte vis. Torsdag skrev menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare et brev til Aleksander Čeferin, presidenten i UEFA, som oppfordret til å blokkere et mulig kjøp.

– Intet konsortium bestående av qatarske investorer som er kapable til å gjøre et slik oppkjøp, vil være i stand til å demonstrere, på en overbevisende måte, at de er uavhengige av staten Qatar, skrev FairSquare.

UEFAs redningsmann

Men Qatar har makt i UEFA. En nøkkelperson her kan være Nasser Al-Khelaifi, som ble Čeferins redningsmann da han gikk imot superligaen i 2021.

Al-Khelaifi har mange hatter: Han er president for PSG og QSI, og sitter i UEFAs eksekutivkomité. Han er også sjef for BeIN SPORTS, det qatarske TV-nettverket som har kjøpt rettigheter til Mesterligaen av UEFA for flere regioner. For EM i 2021 var en av sponsorene Qatar Airways.

For ordens skyld: Al-Khelaifi sitter også i styret til QIA, altså hovedaksjonæren i Jassims bank.

Nasser Al-Khelaifi og Uefa-president Ceferin. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Tariq Panja, som dekker fotball for The New York Times, skrev fredag at han var «nesten sikker» på at UEFA gir et mulig oppkjøp grønt lys. Avisene The Times og The Daily Mail har snakket med kilder i Qatar som tror at de vil overbevise UEFA.

Det sier mye om fotballen at de faktisk kan ha rett.

Lettlurt liga

Brevet fra FairSquare ble også sendt til Richard Masters, daglig leder i Premier League. Det er fordi ligaen må godkjenne oppkjøpet, men Premier League har vært lettlurte før.

De har en slags moralsk test av nye eiere, og da Saudi-Arabia ville ha Newcastle i oktober 2021, var det klart at selve staten ikke kunne kjøpe klubben. Men investorene sa at statens investeringsfond skulle bli eieren, og at dette var uavhengig av selve staten. Dette til tross for at styrelederen av fondet er Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabia.

Utrolig nok sa Premier League at dette var greit – til et kor av kritikk.

Siden det har Newcastle flydd med Saudi-Arabias statlige flyselskap til treningsleirer i Riyadh, Saudi-Arabias hovedstad, og fått bortedrakter i hvitt og grønt – de samme fargene som hjemmedrakten til Saudi-Arabias landslag.

Alle forstår hva som foregår her.

Newcastle-supporter utenfor St. James park med Saudi-Arabisk flagg. Foto: LEE SMITH / Reuters

Premier League har ikke gjort noen endringer i kriteriene for hvem som får kjøpe klubber. Så hvorfor skal ikke sjeik Jassim tro at dette kan gå?

Drømmeklubben

Skulle han kjøpe United, vil tre av Englands største klubber eies av naboer fra Persiabukta. Før pleide fans i puber å diskutere 4-4-2 og 4-3-3.

Nå kan det bli enda mer relevant å drøfte diplomati og politikk fra den arabiske halvøy, som for eksempel nabolandenes blokade av Qatar i 2017.

Emiren av Qatar og Bin Salman. Foto: Untitled / AP

Hva vil et oppkjøp bety for United-fansen? Sportslig sett er Qatar en drøm: En eier som kan hente stjerner og renovere Old Trafford. Men fans som har kritisert City og Newcastle for deres eiere, vil nå måtte leve med de samme moralske spørsmålene. Vi kan også forvente sponsorer knyttet til Qatar og treningsleirer i Doha.

For Qatar er United en ideell klubb. VM varte i én måned; med United vil de få spalteplass uke etter uke. De vil få oppmerksomheten til flere hundre millioner fans verden rundt – United hevder selv at antallet er 1,1 milliarder.

Dette er et privilegium Qatar neppe vil gi slipp på.

Kommer for å bli

For om Qatar først får United, hvorfor selge? Flere eiere kjøper klubber for å tjene penger ved et senere salg. For Qatar er dette PR og politisk makt – tap og gevinst måles ikke i kroner.

Qatar har ikke vist noen tegn til å selge PSG, som de har eid siden 2012. De forente arabiske emirater, via sjeik Mansour, som kjøpte Manchester City i 2008, har heller ikke vurdert å gi slipp på sin klubb.

For fotballen vil et kjøp normalisere sportsvasking enda mer. Jo flere klubber som eies av slike stater, desto vanskeligere er det å kreve at spillerne skal snakke om menneskerettigheter, eller unngå å spille for lagene.

For UEFA er budet en trussel for Mesterligaens integritet. Samtidig sier det litt om fotballens moralske kompass at det er en sportslig interessekonflikt – og ikke Qatars blodige behandling av migrantarbeidere eller kriminalisering av homoseksuelle – som er det største hinderet.

Sjeik Jassim vil sikkert si at slike anklager må rettes mot staten, ikke ham. Så klart.

For de som håper at han blir hindret, er det nok best å holde forventningene lave.