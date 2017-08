Vil Mourinho igjen ta tittelen i sin andre sesong?

Når det skjer så ofte, kan det umulig være helt tilfeldig.

José Mourinhos karriere er preget av gjentakelser. Det første året bygger han opp laget, det andre året vinner han, det tredje året kommer han på kant med spillere og eiere.

Tilvenning, suksess, sparken. Og så starter det hele på nytt.

Vi har nå nådd år nummer to i Manchester United, hvor manuset forteller oss at Mourinho skal vinne klubbens første ligatittel siden Sir Alex Fergusons avskjed i 2013.

Og det finnes en sjanse for at ringreven leverer igjen.

På turné i Europa

Det må være et eller annet med Mourinhos arbeidsmetoder som står bak denne vanvittige trenden. Fem av fem ganger har han tatt tittelen i sitt andre år – pluss en cup her og der.

VANT: José Mourinhos Inter Milan vant Champions League-finalen i 2010. Foto: Christophe Simon / AFP

I Porto vant han ligaen i sin første fulle sesong, men det var i år to at tittelen ble kombinert med mesterligaen.

I Chelsea løftet han Premier League-pokalen de to første årene, så gjorde han Internazionale til det første italienske laget som vant Serie A, Coppa Italia og mesterligaen i samme sesong. Han har til gode å levere en større trenerprestasjon enn dét.

I Real Madrid vant han kun Copa del Rey i sitt første år, før han utkonkurrerte et av tidenes beste klubblag – Pep Guardiolas Barcelona – i La Liga. Mourinho smadret like gjerne et par spanske rekorder i samme slengen, både for antall poeng og antall mål i én sesong.

Deretter bar det tilbake til Chelsea, hvor en tredjeplass ble fulgt av atter en ligatittel. De fem titlene i sesong nummer to har altså blitt vunnet i fire land i løpet av 11 år.

Det er brukbar suksess for en manager som visstnok skal ha mistet magien.

Kjappe korreksjoner

Hvordan gjør han det?

Det hjelper åpenbart at Mourinho har trent toppklubber. Av og til er han kun et par justeringer unna de ekstra poengene som dytter laget opp på tronen.

Likevel forklarer ikke dette sensasjonelle triumfer som mesterligaen med Porto og trippelen med Inter.

Én mulig faktor er at Mourinho lærer fort av sine feil. Om det første året kan by på overraskelser – nye spillere, nye sjefer, en ny klubbkultur – har han en evne til å gjøre kjappe korreksjoner. Få slår ham i å være pragmatisk og tilpasningsdyktig.

– Jeg tror bare det er naturlig at en trener kjenner klubben og spillerne bedre i den andre sesongen, sa han fredag.

MERITTERT: Mourinho har vunnet tre Premier League-titler, to Serie A-titler, to Primeira Ligatitler og en La Liga-tittel gjennom sin karriere. Foto: Boris Grdanoski / AP

Også det mentale spiller en rolle. Mourinho har en intensiv lederstil som kan slite ut spillere, men som er effektiv når de virkelig følger ham, spesielt når han genuint får dem til å tro at hele verden er imot dem – fra journalister til dommere og ballgutter.

Samtidig kan det ta tid før spillerne lærer seg til hvordan Mourinho jobber. Og etter tre år kan han ha brukt metodene så ofte at de har mistet sin effekt. Både i Real Madrid og i sin andre periode i Chelsea var stallen både utslitt og splittet mot slutten.

Det andre året virker dermed som en slags gyllen mellomperiode. Spillerne har blitt vant til Mourinho og følger ham, uten å ha blitt lei av ham.

Listig handleliste

Videre er Mourinho flink til å kjøpe inn akkurat det han trenger før den andre sesongen. Triumfene i Porto, Chelsea og Inter var alle avhengige av betydelige forsterkninger.

FORSTERKNING: Den belgiske fotballstjernen Romelu Lukaku ble nylig hentet til Old Trafford fra Everton. Foto: Ognen Teofilovski / Reuters

Spesielt i Italia kjøpte Mourinho lurt. Det eneste unntaket var i Real Madrid, hvor stallen allerede var sterk.

Også på Old Trafford ser handelen ut til å ha vært god. United har brukt omtrent 150 millioner pund på Romelu Lukaku, Nemanja Matić og Victor Lindelöf.

Den eneste nøkkelspilleren som har dratt, er Zlatan Ibrahimović, som har blitt løst fra kontrakten fordi han er skadet, men som fort kan vende tilbake før siste halvdel av sesongen.

Wayne Rooney har også forlatt klubben, noe som ikke akkurat reduserer tittelhåpet.

God Matić = god Pogba?

Slik business bør spre optimisme. Av nykommerne er det kun Lindelöf som har slitt litt i sesongoppkjøringen, men overgangen fra portugisisk til engelsk fotball kan ta tid. Svensken er en mobil og aggressiv stoppertype som er flink med ballen.

Og i Lukaku og Matić har United fått to såkalte «Mourinho-spillere».

Spesielt Matić er et typisk kjøp, og forlenger rekken av defensive midtbanespillere som har blitt strategiske bærebjelker i Mourinhos lag. Det er lett å se hvor Matić passer inn. Som midtbaneanker vil han tilføre en duellstyrke Michael Carrick ikke har.

Serberen vil også gi andre midtbanespillere frihet til å angripe. Det er gode nyheter for Paul Pogba.

På topp blir Lukaku et mobilt oppspillspunkt som bør kunne fikse Uniteds sjansesløsing hjemme mot svake lag. Som Matić, virker han ideell for Mourinhos spillestil.

NBA-laget

Disse rekruttene legger grunnlaget for en sesong som bør bli betydelig bedre enn Mourinhos første. Det sies at han jakter en siste signering, og en høyaktuell spiller er vingen Ivan Perišić.

Men selv uten Perišić har United blitt et lag i managerens bilde.

HØYAKTUELL: Inter Milans Ivan Perišić sies å være høyaktuell for United. Foto: Roslan Rahman / AFP

De har blitt mer taktisk fleksible, og har blant annet trent på et 3-5-2-system i sesongoppkjøringen, som de brukte fra start i den europeiske supercupen mot Real Madrid tirsdag. De nye spillerne har også gjort dem mer aggressive og solide.

Mourinho kan i teorien sende ut en realistisk startellever med snitthøyde på 190 centimeter.

Dette høres ikke akkurat ut som et pentspillende lag i Ferguson-tradisjonen, og Mourinho har ikke snakket like mye om underholdende fotball som han gjorde i fjor. Den diskusjonen kan imidlertid fort bli glemt om de begynner å nærme seg toppen.

Mourinho selv er overbevist om at de vil gjøre fremgang. United er ikke favoritter, men med litt flaks er de kapable til å slåss om tittelen.