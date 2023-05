Ryttarane sin eigen tale er også ganske klar. Nyvald leiar av Profesjonelle sykkelryttarar si foreining (CPA), Adam Hansen, delte tidlegare i vår eit bilete på Twitter frå ei spørjeundersøking dei hadde gjort.

Der svarte 171 av 171 ja på spørsmålet om dei trur gule og raude kunne ført til at ryttarane tok mindre risiko og om ei mogleg straff kunne vere at eit raudt kort betydde at ein måtte stå over neste ritt.

I årets Flandern rundt kom det eit døme på ei type hending der eit regelverk med gule og raude kort kunne vore brukt. Der prøvde polske Filip Maciejuk å avansere forbi feltet utanfor vegen, men enda opp med å miste kontroll på sykkelen og køyrde inn i feltet.

Utrolig klønete manøver førte til massevelt - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Hovudmålet med eit slikt system er at ryttarar akkurat no ikkje blir straffa direkte eller har ei frykt for at dei er ansvarlege for sine eigne feil. Heile poenget med dette er at ryttarane skal tenkje seg om to gonger før dei gjer ein farleg manøver på sykkelen, seier Hansen til NRK.

– Akkurat no kan du nærmast gjere alt mogleg. Det er nokre retningslinjer hos UCI, men ryttarane tek dei ikkje seriøst, meiner Hansen.

NRK har stilt fleire spørsmål til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Dei opplyser i ein e-post at dei ikkje har nokon kommentar i samband med denne saka.

Høgare nivå og fart

41 år gamle Hansen sykla på øvste nivå frå 2007 til 2020, men han no syklar på tredje øvste nivå i sykkelsporten for eit austerriksk lag.

Han meiner det er «mykje farlegare» no enn då han starta karrieren. Det grunngir han med eit høgare nivå, raskare syklar og stadig fleire trafikkøyar og for Hansen er tryggleik den fremste saka han og CPA jobbar med.

Også Alexander Kristoff meiner det er fleire farlege situasjonar no enn tidlegare i karrieren. Den norske profilen gir tommel opp for eit system med gule og raude kort. Ikkje fordi ryttarane no tek meir risiko, men fordi farten har auka.

VELT: Sam Welsford (svart drakt) vart deplassert til 118.-plass etter denne spurten i Dunkerque i fjor, der Arnaud De Lie og Daniel McLay begge gjekk i bakken like før mål. Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

– Høgare fart gjer det generelt meir «risky». Utstyr blir betre, så då syklar vi fortare og når det då går gale blir konsekvensane verre. Det blir litt som at viss du køyrer i 60 km/t og ligg tre meter bak bilen framfor så kjennest det ganske trygt ut. Køyrer du i 90 km/t og har tre meter til bilen kjennest det mykje nærare, seier Kristoff og held fram:

– Sjølv om det er jo like langt til bilen framfor, så er tida du har på å reagere kortare. Det blir slik no også sidan alt går litt raskare. Vi ligg jo like tett, men har mindre tid til å reagere sidan farten er høgare, seier han.

Over 50 ryttere skled bortover veien under Tour de Bretagne. Du trenger javascript for å se video. Over 50 ryttere skled bortover veien under Tour de Bretagne.

– Den manglande brikka

Ifølgje Hansen har allereie UCI sett på eit system med gule og raude kort.

– Eg trur dette er den manglande brikka i puslespelet. Eg snakka med UCI og dei sa at dei har tenkt på dette. Det betyr at det har vore diskutert. Kanskje har dei tenkt at vi kan innføre eit slikt system, men at ryttarane kanskje vil hate det. Når eg snakkar med ryttarane og 100 prosent seier at det er ein god idé, så viser det for UCI at ryttarane ikkje motset seg dette, seier han og held fram:

– Då kan vi sjå nærare på det og korleis det kan bli gjort rettferdig. Kva eit raudt kort er og kva eit gult kort betyr. Det er jobben min, å snakke på vegner av ryttarane og forhåpentleg nå fram med krava deira.