Vil ikke utelukke et «umenneskelig» VM-opplegg

I helgens NM går Warholm for gull både på 400 meter hekk og 400 meter flatt. Det samme gjorde han i EM i fjor. Da ble det hekkegull, men dagen etter havnet han sist i finalen på 400-meteren.

Da sa han at en såkalt «dobbel» ikke var noe han ville prøve på i VM.

– Jeg har jo prøvd før. Det er blytungt.

Warholm ler. NRK har akkurat spurt om han kanskje har endret mening.

Bedre oppsett

For i motsetning til i Berlin, hvor 400-metersemifinalen gikk dagen før hekkefinalen, går nå forsøket, semifinalen og finalen på 400 meter hekk over de fire første dagene i mesterskapet i Doha. Dagen etter starter forsøkene til 400 meter.

POPULÆR: Karsten Warholm løp med unge fans dagen før friidretts-NM starter på Hamar. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Det har team Warholm lagt merke til.

– Jeg vil ikke si at det er lagt til rette for det, de har bare ikke gjort det klin umulig. Det å løpe seks sånne løp på så få dager vil nok de fleste kjennerne betrakte som galskap. Det har aldri vært gjort før, sier trener Leif Olav Alnes.

– Hvor mye har dere å tape på og prøve da?

– Vi har vel ikke så mye å tape, men vi så i Berlin i fjor hvordan det kan gå.

Derfor har de heller ikke lagt distansen inn i VM-planen – hvor Warholm har som mål å forsvare VM-gullet fra London.

– Jeg tror ikke du har prøvd å løpe seks 400-metere alt du kan. Det er egentlig en helt umenneskelig oppgave, så vi har fokus på hekken, inntil videre, sier Alnes og flirer.

GODT TEAM: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Jeg tror ikke det er et alternativ, for det er 400 meter hekk som er det fremste i pannelappen. Jeg har veldig gode utsikter der og det ser veldig bra ut, så jeg har ikke begynt å tenke på noe dobling – men det er fint at du nevner det, sier Warholm og ler.

NM i friidrett vises på NRK fra kl. 17.50 fredag, og kl. 17.55 lørdag og kl. 14.45 søndag.

– Bare å kjøre på

For ingen av dem vil helt utelukke at det kan skje – selv om Alnes understreker at han ikke liker å svare på «hypotetiske spørsmål». For det er noe som trigger ved å gjøre noe «umenneskelig»

– Det er jo artig å strekke grensene da, men det spørs om ikke det er litt vel langt å strekke det, mener Alnes.

NRKs kommentatorduo hyller en mulig dobbel i Qatar.

– Det er bare å kjøre på. Det er jo ingen risiko knyttet til å prøve, slår Jann Post fast.

– Jeg tipper han stiller. Han har ikke noe å tape, sier Vebjørn Rodal.

Warholm har den 21. beste kvaliktiden i verden på distansen, 45,05 satt i mars, og er med andre godt innenfor kvalifikasjonskravet til VM på 45.30. Der får 48 løpere plass på 400 meter.

– Det er ingen bombe at når du løper 47,12 med hekker, så kan du løpe fort uten hekker også. I den farta der borte, så må du løpe lave 44, mener Alnes.

– Han tryner ikke igjen

Warholms tid er et godt stykke bak verdensledende Michael Normans 43.45, men nordmannen har ikke løpt distansen siden innendørs-EM. Nå stiller han på 400 meter både i NM og i lag-EM neste helg.

Rodal mener han vil ha en stor sjanse til å hevde seg også på 400 meter i VM.

– 400-meternivået i verden, det er et par amerikanere som er gode. Men bortsett fra dem er det ingen som utmerker seg på et bedre nivå enn Warholm. Han er bedre trent enn han var i fjor, og har vist det. Vesentlig bedre. Han «tryna» i EM-finalen på flatt i fjor, og lærer veldig mye av det. Han tryner ikke igjen, sier NRK-eksperten.