Vil ikke tenke på verdensrekorden

Brann veit ikkje kor Koomson er

Gilbert Koomson dukka ikkje opp på Brann-trening i dag.

– Eg veit ikkje kor han er. Han er ikkje her. Me forventa at han skulle kome på trening, seier Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen til Bergensavisen.

Avisa skriv også at Koomson har vore kopla til ein tyrkisk klubb, men det er ikkje kjend om fråværet har noko med det å gjere. Leiinga har forsøkt å få kontakt med han, men han har ikkje gitt lyd frå seg.

– Me å finne ut av kvifor han ikkje er her. Så langt har me ikkje fått kontakt med han, eller blitt kontakta av nokon, seier Ingebrigtsen.