Det ble klart da programkommisjonen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) presentert sine anbefalinger for programmet for OL i 2026.

Til tross for at kombinert for kvinner ikke blir tatt inn i programmet, skrøt IOC av at lekene om fire år blir det mest likestilte noen gang. Det kommer blant annet av at kvinnehopperne for første gang får konkurrere i storbakken og dermed får to individuelle konkurranser.

– Jeg synes det er veldig trist. Jeg synes det er dårlig at IOC skryter av at lekene i 2026 er tidenes meste likestilte, men så er det fortsatt en idrett som ikke er likestil overhodet, sier verdens beste kombinertløper de siste årene, Gyda Westvold Hansen, til NRK.

VERDENS BESTE: Gyda Westvold Hansen har stadig krysset målstreken først de siste årene. Foto: Tom Weller / AP

IOC-medlem Karl Stoss, som leder IOCs jobb med OL-programmet, på en pressekonferanse fredag, presenterte programmet på en pressekonferanse fredag kveld.

– Argumentet for å beholde herrene i 2026 er at OL kun er tre og et halvt år unna og at de har forberedt seg i mange år, men dette gjelder ikke kvinnen fordi de foreløpig bare har hatt VM en gang, med kun ti deltagende nasjoner, sa han.

Kvinnene deltok for første gang i VM i Oberstdorf i 2021. Noen måneder tidligere hadde de også fått sitt første verdenscuprenn.

Stuan: – Skandale

Sportssjef for kombinert i Norges Skiforbund, Ivar Stuan, er klar på hva han mener om avgjørelsen.

– Det er veldig trist. Jeg synes det er håpløst og dårlige argumenter. Jeg har ingen forståelse for vedtaket, men jeg må bare respektere det, kan ikke gjøre noe med det, sier han til NRK.

HÅPLØST: Sportssjef for kombinert i Norges Skiforbund, Ivar Stuan, mener avgjørelsen er håpløs. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg tror de hadde bestemt seg på forhånd, det er et gufs fra fortida. Det er trist at de skal leve med det, jentene våre, sier Stuan.

Kombinert er den eneste idretten i vinter-OL der begge kjønn ikke er representert.

– Det er en skandale og helt forferdelig. Jeg ler jo nesten av det, for jeg synes det er latterlig. Det fins nesten ikke ord for det, mener Stuan.

– Det jeg elsker mest

Hansen sier at de ikke kjøper argumentasjonen fra IOC.

– Om du ser på jentesiden de siste fire årene har det vært en heidundrendes utvikling på hele fjøla. Alle har løftet seg. Det jobbes bra og folk legger inn en ordentlig innsats.

– Hvordan er stemningen i laget?

– Akkurat nå er den laber, men vi må se framover og jobbe på. Det er kombinert som er livet mitt og som jeg elsker mest i livet, så den avgjørelsen stopper ikke det, sier Hansen.

Hansen er for øyeblikket på plass på treningssamling i slovenske Planica der VM går av stabelen til vinteren.

– Vi snakket med tyskere i går. De snakket om hvor viktig det var at det ble OL-idrett for at de kunne satse på det og ha nok støtte til å leve av det, sier hun.

– Fortsatt noen smutthull

Rennsjef for kombinert i FIS, Lasse Ottesen, sier han er ekstremt skuffet over avgjørelsen.

– Det er det ingen tvil om. Vi mener selvfølgelig, og det er ikke superobjektivt, men i forhold til kravene vi fikk i 2018 om OL i 2022, har vi huket av på alle boksene. Vi har hatt meget god utvikling på damesiden. De har tatt stegene hele veien, sier Ottesen.

SKUFFET: Rennsjef for kombinert i FIS, Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han har likevel ikke gitt helt opp at kvinnene kan komme på OL-programmet i 2026.

– Vi har ikke gitt opp, det er fortsatt noen smutthull vi skal jobbe med, også får vi se når høsten kommer om vi kan gi noen andre nyheter, sier han, uten å ville utdype hvilke smutthull det er snakk om.

– Avhengig av utvikling

Ottesen sier de skal bruke helgen til å lande etter avgjørelsen.

– Så skal vi legge en plan. For det er ingen tvil om at vi har kniven på strupen mot 2030, sier han.

IOC-medlem Stoss sa nemlig følgende om idrettens mulighet for å fortsatt være på OL-programmet i 2030:

– Kombinert er avhengig av en betydelig positiv utvikling, særlig med tanke på deltakelse og publikum.

Ottesen legger ikke skjul på at utelatelsen fra OL i 2026 kan gjøre det vanskeligere å fortsette utviklingen blant kvinnene.

– For damene må vi jobbe med utviklingen og rekruttering og få den videre ut. Men det blir ikke letter med samarbeidspartnere når det er ytterligere fire år til de eventuelt kommer på OL-programmet.

– Mye mer grunnleggende

Det norske IOC-medlemmet, Kristin Kloster Aasen, er klar på at kombinert har en vei å gå når det gjelder utbredelse av idretten. De siste tre OL-ene har utøvere fra kun fire nasjoner tatt medaljer i kombinert.

– Også er det slik at oppslutning og populærmessig har kombinert ligget nederst på listene de siste tre OL. Nestemann på listen nedenfra har ni ganger større oppslutning blant tilskuere, publikum og andre som ser på OL, sier hun til NRK.

– Det er et mye mer grunnleggende problem for kombinert enn det med kjønnsbalanse.