Vil ikke garantere forbedring til OL: – På et tidspunkt vil utviklingen stoppe opp

Han står der på toppen av pallen, foran en gedigen 3D-versjon av Doha sentrum høyt oppe inne på mektige Khalifa stadion. Karsten Warholm får gullmedaljen rundt halsen og synger forsiktig med når den norske nasjonalsangen runger over høyttaleranlegget.

Han har vært med på det før, men å forsvare et VM-gull er spesielt. Warholm virker litt sliten når han kommer innom pressesonen for å snakke. Han innrømmer at forventningene og selve konkurransene nok har kostet mer enn han selv trodde.

– Jeg er veldig stolt egentlig. Det er stor stas, litt ekstra i dag. Det var det jeg trengte etter å ha landet litt, sier han og holder opp medaljen.

23-åringen har faktisk vunnet alle løpene han har stilt opp i denne sesongen. Tidene er blitt bedre gang på gang, og rekorder slått. Spesielt i avslutningen på distansen har han forbedret seg kraftig. I fjor ble han ofte slått av Abderrahman Samba – og at «ingen hadde tro på ham» ga ekstra motivasjon, fortalte han etter gulløpet med et smil om munnen.

Dette gir ham også motivasjon til fortsettelsen.

Kan ikke garantere bedre tid

Den første treningsøkten hadde han allerede tirsdag morgen. Lekene i Tokyo starter tross alt bare om 10 måneder.

– I år har jeg holdt det ganske stabilt. Nivået har vært relativt det samme siden starten. Så jeg tror vi begynner som vanlig, så må jeg prøve å få formtoppen litt før. Det har vært litt utfordrende å holde formen helt til nå, så er det bedre å ha det tidlig, forteller Warholm.

Så hvordan er det mulig å forbedre seg ytterligere?

– Han er relativt komplett, så det handler om å utvikle alt bitte litt, mener NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Både Samba (24), som ikke hadde konkurrert før VM, og Rai Benjamin (22) stod i pressesonen og snakket om skader etter henholdsvis bronse og sølv mandag kveld. For Warholm har sesongen bokstavelig talt vært smertefri. Begge konkurrentene forteller at de er overbevist om at nivået vil stige enda et hakk neste sesong.

Trener Leif Olav Alnes og eleven har allerede noen idéer om hva Warholm må jobbe med fremover for kunne å oppnå samme suksess i OL-sesongen. Ikke overraskende med en duo som er så utviklingsorientert som dem.

– Han har utviklet seg hele tiden. Det vil på et tidspunkt stoppe opp, men den tid den sorg, sier Alnes, som ikke vil garantere at Warholm vil løpe fortere enn hans 46,92 denne sesongen.

Bare én person har løpt raskere enn Warholm på distansen gjennom tidene – amerikanske Kevin Young på 46,78 i 1992.

– Det er spennende, og vil lurer også på om han (Warholm) kan bli den som kan springe fortest. Det er ganske nærme nå. Det er ikke gitt at det skjer, men vi skal prøve, forsikrer Alnes.

POSERING: Warholm holder stolt frem gullmedaljen utenfor Khalifa international stadium tirsdag kveld. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

– Tiltak vi ikke har brukt

Og hvordan skal de prøve? Alnes roser hekkeløperens mentale egenskaper, men også hans evne til å jobbe mer og hardere enn de fleste andre.

– Vi har mange tiltak vi ikke har brukt. Når vi har brukt opp alle, var det så god du ble. Vi skal prøve å utsette det så lenge som mulig.

– Hvilke tiltak?

– Det kan være treningsmessige ting, det kan være livsstilsmessige ting. Alt som kan gjøre ham bedre er noe vi må prøve å iverksette, svarer Alnes uten å ville konkretisere siden planen ikke er spikret ennå.

NYE MÅL: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes under feiringen på gullkvelden. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Men jeg tror alt kan bli bedre.

– Problemet er ikke at jeg åpner for hardt, men springer for sakte på slutten. Det er blitt bedre, men forhåpentligvis er det enda mer å gå på, så det kan vi jobbe mer med, trekker Warholm frem.

Selv om han allerede har lagt om livsstilen og blitt mer «24-timersutøver», er det mer å gå på så fort gullrusen har lagt seg, mener Alnes.

– Jeg tror Leif tenker på at jeg kan sove litt mer, komme mer i tide og alle disse tingene. Det er fortsatt masse å gå på. Jeg er langt fra feilfri, sier Warholm.