Vil ikke at Warholm slår rekorden

Molde et steg nærmere seriegull

I bortekampen mot Stabæk slet serielederne lenge med å skape de helt store sjansene, og det var målløst til pause. Fire minutter ut i andreomgang smalt Stabæk et frispark i tverrliggeren fra 20 meter. Men det var Molde som tok best vare på sjansene sine. Kun tre minutter etter frisparket ble Leke James spilt gjennom av Eirik Hestad, som dyttet unna en forsvarer, før han spilte ballen tilbake til Hestad som bredsidet ballen i mål. Moldes toppscorer, Ohi Anthony Omoijuanfo, la på til 2-0 etter 69 minutter, før samme mann fikk sitt andre gule kort for dagen i det 80. minutt. Dermed måtte Molde avslutte kampen med ti mann. Det utnyttet Stabæk som reduserte på overtid. Serielederene fikk hjertet i halsen da Stabæk først satte ballen i mål fire minutter på overtid, hvor det korrekt ble avblåst for offside, og igjen da hjemmelaget smalt ballen i stolpen seks minutter på overtid. Men det ble ikke flere scoringer og bortelaget sikret seg sesongens 15. trepoenger. Molde har nå skaffet seg en luke på fem poeng ned til Bodø Glimt på andreplass, mens Stabæk forblir på 11. plass med trepoeng ned til Mjøndalen på kvalikplass.