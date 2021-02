Kristoffersen med stikk til Aamodt: – Sorry, Kjetil, men Aksel er kanskje større

– Tre verdenscupseiere.

Henrik Kristoffersen svarer raskt og kontant når han får spørsmål om hva han hadde valgt hvis det sto mellom tre verdenscupseire eller ett VM-gull.

– Hadde du det?

– Ja. Uten tvil. Er du gæren? Da vinner du jo tre renn i stedet for ett. Det sier seg selv, sier Kristoffersen.

Verdenscupen er størst

Mange hever nok øyenbrynene litt når Kristoffersen er så klokkeklar på at verdenscupen henger såpass høyt.

I Norge henger tradisjonelt sett mesterskapsmedaljer i OL og VM høyest, men Kristoffersen mener at tankegangen ellers i Europa er litt annerledes.

SEIERSVANT: Henrik Kristoffersen har 23 verdenscupseire så langt i karrieren. Han har dermed to flere enn Aamodt, men fortsatt 13 opp til Svindals 36 seire. Foto: Torstein Bøe / NTB

Derfor har han sin mening om hvem som er den største norske alpinisten gjennom tidene av Kjetil André Aamodt ,med flest mesterskapsmedaljer, eller Aksel Lund Svindal, med flest verdenscupseire.

– Sorry, Kjetil. Du har alltid vært mitt store forbilde, men Aksel er kanskje større enn deg, sier Kristoffersen med et smil og utdyper:

– Aksel har 15 flere verdenscupseire enn Kjetil. Hvem som helst ville hatt karrieren til Kjetil, det er ikke det. Men det er mange verdenscupseire over tid som jeg synes er størst.

Han tar heller de resterende seierne opp til Svindal enn medaljer i de neste mesterskapene.

– Hva husker man Hirscher for? Jo, du husker han for det han gjorde i verdenscupen. Du husker også Stenmark på grunn av alle verdenscupseierne, ikke VM-gullene.

– Det kan godt hende at jeg tenker annerledes når jeg er ferdig på ski, men nå er det å vinne jevnt som er målet, sier Kristoffersen.

Hadde ikke valgt det samme

Kjetil André Aamodt reagerer ikke noe på at Kristoffersen rangerer han bak Svindal, og er enig med i at man skal bedømme alpinistene etter antall seire når man legger sammen verdenscup, VM og OL.

OL-GULL: Kjetil Andre Aamodt har totalt ni gull i OL og VM. Her fra OL i Salt Lake City i 2002, der han vant gull i superkombinasjonen. Foto: Tor Richardsen / NTB

Men på én ting er han og Kristoffersen ikke helt på bølgelengde.

– Jeg hadde nok ikke valgt tre verdenscupseire over VM-gull. Da tenker vi litt forskjellig der, sier Aamodt.

Alpinlegenden med flest mesterskapsgull for Norge tror likevel at folk flest husker de som lykkes i VM eller OL, mens i alpinmiljøet henger hver seier høyt.

– I verdenscupen er man jo best over en hel sesong, så det er så klart veldig stort. Å vinne masse er nok det som gir mest glede til hver enkel utøver og. Men for dem som kanskje kun følger med på alpint i VM og OL, er det profilene som gjør det bra der man husker, mener Aamodt.

Regjerende mester i storslalåm

Kristoffersen har holdt en lav profil gjennom hele mesterskapet for å forberede seg best mulig til de to siste rennene i VM. 26-åringen kunne vært en medaljekandidat i både kombinasjonen og parallellstorslalåm, og hadde nok vært en del av det norske gullaget onsdag om han hadde hatt lyst.

REGJERENDE MESTER: Henrik Kristoffersen var i storform i 2019-sesongen. Da tok han også gull i storslalåm i Åre. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Har du mesterskapsfølelsen?

– Nei, jeg vet ikke helt om jeg har mesterskapsfølelse. Det er bare et skirenn som alle andre skirenn. Det er et skirenn på høyeste nivå som går an, men man kjører med de samme folkene og de samme reglene, sier en rolig Kristoffersen.

Han vant det siste slalåmrennet før VM og stiller som en liten gullfavoritt der, men i storslalåm, der han er regjerende verdensmester, har det gått veldig trått.

– Jeg har nok hatt bedre følelser enn nå. Sånn som sesongen har vært, så har det ikke blitt så mye storslalåmtrening. Men muligheten er der, helt klart, sier Henrik Kristoffersen.