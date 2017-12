Vil ha mindre fart - to av de største stjernene er samstemte

– Det er mer skader i knærne nå enn i fjor, sier Hirscher.

Han er bekymret over alle korsbåndsskadene som konkurrentene utsettes for om dagen. En rask opptelling viser at det nå er 14 kvinnelige og seks mannlige verdenscupkjørere som er ute med kneskader.

Felix Neureuther (33) er en av disse, han skadet seg på trening i USA for snaut to uker siden:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Må stikke løypa med mer sving

Gårsdagens vinner, Marcel Hirscher, kjørte fem sekunder saktere i samme løype i Beaver Creek som han vant i for to år siden. Nå vil han få ned farten i flere storslalåmrenn ved å stikke løypa med mer sving.

– Setter vi opp farten mer i denne løypa blir det feil. Skiene sin radius burde være med i regnestykket for dem som lager traseene, sier han.

Får støtte av nordmann

Henrik Kristoffersen snakket med Hirscher om løypene etter målgang i går. Han håper tregere løyper er en trend som vil fortsette.

– Det er mye bedre når det er sånn løype som det er i dag. Det er hastighet på noen steder, men det er på steder hvor det er kontrollerbart, sier han.

– Tar man ned hastigheten blir det mindre skader, så enkelt er det, legger Kristoffersen til.