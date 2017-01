Vil ha Bradley som ny landslagssjef: – Den beste kandidaten Norge kan få

– Jeg kommenterer ikke navn. Vi er inne i en fase hvor vi snakker med forholdsvis mange, sier Semb til NRK på spørsmål om Bob Bradley (58) er aktuell for jobben som landslagssjef.

Onsdag var amerikaneren i møte med toppfotballsjef Nils Johan Semb og Norges Fotballforbund (NFF). Etter møte ville ikke Bradley røpe hva som ble sagt. Det ville heller ikke toppfotballsjefen gjøre torsdag.

PÅ JAKT: Nils Johan Semb leder utvalget som skal finne Norges neste landslagssjef. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Den beste kandidaten

Sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, gleder seg over at NFF møtte Bradley. Olsen mener hans tidligere arbeidstaker bør få jobben, selv om han mener Ståle Solbakken og Lars Lagerbäck også er gode kandidater.

– I mitt hodet er han den beste kandidaten som Norge kan få, forteller Olsen til NRK.

Stabæk-lederen får støtte av NRKs fotballekspert Lise Klaveness. Hun mener at mentaliteten til amerikaneren og det faktum at han tidligere har vært landslagssjef for USA og Egypt gjør ham til den beste kandidaten.

MESTERSKAP: Sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen tror Bob Bradley har større ambisjoner for Norge enn kun å ta laget til et mesterskap. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Hadde jeg vært Semb hadde jeg gått for ham som trener. Jeg er veldig begeistret for ham. Han representerer impulser utenifra, forklarer Klaveness til NRK.

Gå videre fra mesterskap

Vålerenga-sjef Ronny Deila vil ikke si hvem som er den beste kandidaten til jobben, men peker på fire alternativer jobben. Ståle Solbakken, Bob Bradley, Henning Berg og Kjetil Rekdal.

– Bob har rutine som landslagssjef og har gjort det veldig bra med Stabæk her. Han kjenner norsk fotball, forteller Deila til NRK.

BESTE KANDIDATEN: Lise Klaveness mener Bob Bradley er den beste kandidaten slik situasjonen er nå. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Kjenner norsk fotball gjør Bradley godt. Da han kom til Stabæk i 2014 hadde klubben nettopp rykket opp. Likevel var det ikke aktuelt å dyrke en overlevelsesmentalitet.

Olsen forteller at tankegangen var at klubben skulle hente spillere som de kunne vinne ligaen med. Han tror Bradley ville dyrket en lignende mentalitet som norsk landslagssjef.

– Listen vil ligge på å være mesterskap og så gå videre, sier Olsen.

Penger betyr ikke noe for Bradley

NFF har tidligere signalisert at de vil vise moderasjon i lønnsforhandlinger med den nye landslagssjefen. Stabæk-lederen tror ikke Bradley vil bli en dyr mann å hente og tror det for amerikanerens del handler om han vil være klubbtrener eller landslagstrener fremover.

– Penger betyr ikke noe for han. Det handler om det sportslige og hvordan han kan forme et lag og utvikle et prosjekt, forklarer Olsen.

Forklaringen til Bradley om at jobben som landslagssjef ikke ble diskutert på møte kjøper ikke Stabæk-lederen.

– Når han kommer til Norge er han interessert i å høre hva de har å si, sier Olsen.

Det gjør heller ikke NRKs fotballekspert.

– De har nok diskutert jobben, forteller Klaveness.