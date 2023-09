– Det har vært en dalende interesse for cupen, sier fotballpresident Lise Klaveness på pressekonferanse før hun overlater ordet til Brede Hangeland.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland har sammen med Hangeland-utvalget sett på hvordan terminlisten i norsk fotball kan endres.

– Jeg vet at mange kommer til å være uenige med noe av det utvalget legger fram. Det er et enstemmig utvalg som jeg mener står støtt på faglig grunnlag, sier Hangeland.

NYE FORSLAG: Fotballpresident Lise Klaveness og Brede Hangeland (leder av Hangeland-utvalget) på pressekonferanse hos Norges Fotballforbund. Foto: NTB

– Revitalisering

Utvalget foreslår at fotball-NM i framtiden skal starter om høsten og avsluttes med finale påfølgende vår.

Dermed vil cupen følge samme sesongsyklus som de fleste europeiske land allerede benytter.

– Det blir en revitalisering av cupen, sier Hangeland.

Ny vinterturnering

I tillegg foreslår utvalget at det skal ses på muligheten for å gjennomføre en ny turnering i norsk toppfotball på vinterstid.

Tanken er at norske klubber også skal få spille konkurransekamper i seriepausen på vinterstid.

Hangeland-utvalget foreslår at en prosjektgruppe skal utarbeide et forslag til en slik løsning.

– En nasjonal vinterturnering for klubbene i Norsk Toppfotball i månedene februar og mars. Dette er en tid på året der norsk fotball ligger litt brakk, det spilles en del treningskamper med varierende kvalitet, sier Hangeland.

Dette er en periode der resten av Europa har en helt en annen konkurransesituasjon.

– Det er for lav kvalitet på kampene (i Norge). Mange av de vi konkurrerer med, driver med toppnivåkamper i denne perioden, påpeker utvalgslederen.

Den tidligere landslagskapteinen lanserer en mulighet for at vinneren av den norske vinterturneringen kan vinne en mulig europacup-billett dersom Norge får en ekstra kvalifiseringsplass.

– Den kan bli virkelig kul med at vinneren kan få en europacupplass. Det må i hvert fall formaliseres noe her som gjør at vi får utnyttet en del av fotballkalenderen der vi ikke har gode nok konkurransekamper, fortsetter han.

NY CUPFINALE-TID: Brann har allerede spilt og vunnet det nye cupformatet, som oppstod som følger av korona-pandemien. Nå ønskes videreføring av cupturnering med finale på våren. Foto: NTB

Klart Europa-mål

Hangeland-utvalget har sett på terminlister og konkurransestruktur i norsk fotball for årene 2024 og 2025. Det gjelder Eliteserien og 1. divisjon for menn. Konklusjonen er at det ikke skal gjøres endringer i antall lag i seriespillet på noen av nivåene.

Mandatet har vært å se på hvordan toppklubbene kan frå økt antall konkurransekamper som vil styrke den sportslige kvaliteten og øke inntektene til norsk fotball.

– Målet er at vi skal komme oss til rankingnivå 14 i Europa. NFF og klubbene selv har vedtatt det sammen. Grunnen er at da får vi et ekstra lag med i europacupene og en enklere vei inn i gruppespillet. Akkurat nå er vi på rankingnivå 15, sier fotballpresident Klaveness.

Ved siden av Hangeland har utvalget bestått av representanter fra Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og klubbene i de to nevnte divisjonene.

Forslagene oversendes styrene i NFF og NTF for videre behandling. De skal ifølge fotballpresident Lise Klaveness behandles senest 16. oktober.