– Vi så på hverandre og lurte hva som egentlig ble sagt, sier Terje Sporaland i Figgjo IL.

Han er en av flere foreldre som var til stede på premieutdelingen etter lørdagens Young Star-renn i Holmenkollen.

Det var langt flere i auditoriet på Holmenkollen Park-hotell enn de åtte beste fra hver klasse som skulle premieres. De fleste hadde fulgt oppfordringen fra lagledermøtet tidligere på dagen: Kom på premieutdelingen for å få informasjon om de kommende samlingene.

– Mitt inntrykk er at nesten alle var på premieutdelingen selv om det var seint på dag og mange hadde en lang reise hjem. Nettopp for å få mer informasjon om samlingene til høsten, sier Marit Hareland fra Dombås IL.

Hun var der med datteren Ane-Marte på 15 år.

Men beskjeden Hareland, datteren og de andre fikk fra forbundet var en helt annen enn den de hadde forventet.

– Jeg tror alle ble litt satt ut av det som ble sagt. Mange ble skuffa, sier Hareland.

– Det kom et forslag om at de nasjonale Young Star-samlingene skal utgå og bli erstattet med lokale samlinger for alle lokale 15- og 16-åringer som driver med skiskyting, sier Terje Sporaland som fulgte sønnen Erik (15).

SKISKYTTERPRESIDENT: Erlend Slokvik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Samlingene viktigere enn rennet

Young Star-rennet, som er for landets beste 15- og 16-åringer, er en del av et større prosjekt der landets beste ungdommer får møte hverandre på samlinger med blant andre landslagsløpere og - trenere.

Disse samlingene er mer populære enn selve rennet.

– Da datteren min fikk beskjed om at hun var tatt ut til Young Star-rennet var det ikke bare glede over å få gå i Holmenkollen. Det handlet minst like mye om at «da får jeg være med på disse samlingene». Da begynte hun å snakke om neste år allerede selv om hun i vinter har vært litt opp og ned om hun vil fortsette.

– Men etter møtet på lørdag er det ikke den samme entusiasmen, sier Marit Hareland.

SOSIALT: Foreldrene mener det er viktig for dem som velger å satse og lykkes som unge og få mulighet til å møte andre på samme nivå. Det gjorde de blant annet under lørdagens Young Star-renn i Holmenkollen. Bildet er fra lunsjen før rennet. Foto: Privat

– Sender litt feil signaler

Young Star-prosjektet har pågått i 12 år og er blitt hyllet av både foreldre og utøvere. Prosjektet har også regionale samlinger for alle 15- og 16-åringer, men på de nasjonale samlingene er det kun landets femten beste 16-åringer, både jenter og gutter, som får delta.

Det er disse elitesamlingene som forbundet nå foreslår å fjerne. De vil heller styrke de regionale samlingene der alle får delta.

– Årsaken er delvis at man mener det sender litt feil signaler og at man i den alderen ikke vet hvem som kommer til å bli gode. Vi har ingen dokumentasjon som viser at det er noen sammenheng mellom hvor god du er som 15- og 16-åring, og hvor god du blir som voksen, sier president i Norges Skiskytterforbund Erlend Slokvik.

SKUFFET 1: Marit Hareland fra Dombås IL var på helgens Young Star-renn sammen med datteren på 15 år. Hun håper dagens nasjonale Young Star-samlinger videreføres. Her er hun sammen med tidligere president i Norges Skiskytterforbund. Tore Bøygard, under NM på Dombås for to år siden. Foto: Privat

NTG-leder: – To skritt tilbake

Men foreldrene NRK har snakket med frykter for motivasjonen til de beste 16-åringene dersom de nasjonale samlingene fjernes.

Men dét gjør ikke skiskytterpresidenten.

– Jeg hører det argumentet, men meningen er at de regionale samlingene skal bli så gode at de får inspirasjon og godt faglig påfyll der, sier Slokvik.

Men foreldrene får støtte av daglig leder og sportssjef på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på Geilo, Torgeir Skrede:

– Dette er å ta ett eller to skritt tilbake, sier han.

Skrede har jobbet på NTG i 27 år og har arrangert flere Young Star-samlinger. Ett av kravene har vært at hver klubb må stille med en trener som også skal lære.

– Nå reduseres muligheten til å overføre kompetanse til klubbetrenere og -miljøene, sier Skrede.

Han mener dessuten mange nå risikerer å miste viktig innsikt i hva som kreves på juniornivå. Han har et konkret eksempel:

– 16-åringer skyter kun liggende og våpenet ligger på standplass. Når de begynner på NTG og blir junior må de bære våpenet på ryggen og de skal da også skyte stående. Det er utrolig viktig at de kommer i gang med den jobben som 16-åringer.

SKUFFET 2: Terje Sporaland fulgte sønnen Erik (15) i Holmenkollen i helgen. Han mener det er mulig å beholde Young Star-samlinger for de beste samtidig som man ivaretar bredden. Foto: Privat

Brev til forbundet

Skuffede foreldre og utøvere mener de beste ungdommene nå mister muligheten til å kjempe mot andre på samme nivå. Særlig de som bor og trener på små steder, som Dombås.

– Det som var så bra med den opprinnelige modellen var at løpere som er på noenlunde det samme nivå får mulighet til å få møte hverandre på tvers av regionene, sier Marit Hareland fra Dombås IL.

Ifølge henne kommer Nord-Østerdal skiskytterkrets til å sende et brev til skiskytterforbundet der de ber forbundet vurdere å beholde det gamle opplegget.

Mistet sponsoren

Men skiskytterpresidenten innrømmer at dette også handler litt om økonomi. For i fjor mistet forbundet Statkraft som sponsor og det var Statkraft som sponset Young Star-prosjektet.

– Det bidrar nok, selv om det ikke er hovedgrunnen, sier Erlend Slokvik.

Den mest direkte konsekvensen opplevde de yngste i fjor da antall nasjonale Young Star-samlinger ble redusert fra tre til to.

– Det var nok fordi man mistet Statkraft-midlene så da sparte man inn noe, forteller Slokvik.

– Økonomi ble ikke nevnt som tema

I løpet av det lille minuttet foreldrene ble informert om det nye forslaget i Holmenkollen lørdag kveld, ble det ikke nevnt at manglende sponsor var medvirkende til at forbundet nå foreslår en endring.

– For å si det sånn, det med økonomi ble ikke nevnt som tema i det hele tatt. Det ble sagt at man jobber med en ny utviklingstrapp og man ønsket at flest mulig skulle få delta i den og at de hadde fått økt tilskudd. Men etterpå var det litt sånn at vi satt igjen med et spørsmål om «Hva er den egentlige årsaken?» «Var det det som ble sagt eller handler dette om økonomi?», sier Terje Sporaland.

– Hvis det er økonomi forstår jeg jo det, men jeg tenker likevel at det ikke er om å gjøre å ligge på de beste hotellene og være på den lengste reisen. Jeg tenker at det å kanskje redusere antall dager og samlingsdøgn kan være en løsning for å spare penger, sier Sporaland.

Tarjei Bø for dårlig til Young Star

Tarjei Bø har både vunnet verdenscupen sammenlagt og blitt verdensmester, men han klarte ikke å kvalifisere seg til Young Star-rennet som 15- og 16-åring. Her er han med OL-sølvet på stafett fra Pyeongchang. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men selv om det er et økonomisk aspekt oppi dette handler dagens forslag først og fremst om at skiskytterforbundet ikke vil plukke ut eliteløpere blant 16-åringer.

– Du kan like gjerne være først som sist, er jeg nær sagt, i Hovedlandsrennet og bli en toppløper. Det har vært argumentet for å ikke ta ut til sentrale samlinger videre, forklarer Slokvik.

Når NRK spør Tarjei Bø under verdenscupavslutningen i Tjumen om hans erfaring med Young Star røper 29-åringen at han ikke klarte å kvalifisere seg til Young Star-rennet i sin tid.

– Jeg var aldri med. Det var kun de beste som fikk gå, og lille Tarjei var ikke god nok til å bli med, sier han som i voksen alder både har vunnet verdenscupen sammenlagt og blitt individuell verdensmester to ganger.

Lillebror Johannes hadde heller ingen lett vei inn i den gjeve Young Star-gjengen som ung.

– Jeg klarte så vidt å kvalifisere meg, men husker at det var kjempestort å få være med. Det var det største jeg oppnådde før jeg ble junior, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Ikke bra

Forslaget om å fjerne de nasjonale Young Star-samlingene er nå sendt ut til høring hos kretsene og skal stemmes over på forbundstinget første helgen i juni, men det møter altså allerede motstand.

– Jeg synes ikke dette er bra, sier Sporaland.

Tirsdag kveld skrev han et innlegg på forbundets Facebook-side der han ga uttrykk for sin frustrasjon.

– Jeg synes det er veldig bra å ta vare på bredden og få flest mulig til å drive med skiskyting, men jeg synes man også bør kunne ta vare på de ivrigste og mest ambisiøse. Når man er i 15-16-årsalderen velger man en retning og da synes jeg det er rimelig at de beste får en slik mulighet.

– Jeg snakket faktisk med en utøver i går som deltar i Norgescup. Han sa at han både var aktiv skiskytter og langrennsløper da han var i Young Star-alder, men at han til slutt valgte skiskyting mye på grunn av muligheten som Young Star ga ham.

LA UT INNLEGG: Her er innlegget Terje Sporaland har skrevet på Facebook-siden til Norges Skiskytterforbund. Foto: Skjermdump / Facebook