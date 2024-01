– Jeg mener norsk idrett hadde vært tjent med at toppidrettssjefen ikke er medlem av juryen med tanke på troverdigheten til prisene og sårbarheten mot kritikk. Det er i mine øyne en uheldig dobbeltrolle.

Det sier VGs sportskommentator Leif Welhaven til NRK etter at det har blusset opp en debatt i etterkant av årets utgave av Idrettsgallaen.

De to siste hedersprisene i Idrettsgallaen er delt ut til to personer juryleder Øvrebø kjenner godt til i sin rolle som toppidrettssjef for Olympiatoppen. En rolle han har hatt siden 2013.

På fjorårets Idrettsgalla var det Marit Breivik som ble hyllet med hedersprisen. Hun hadde jobbet i Olympiatoppen i 13 år før hun ga seg høsten 2022. Åtte av disse årene jobbet hun som sommeridrettssjef.

I år var det Cato Zahl Pedersen som mottok hedersprisen. Han er tidligere leder for toppidrettsarbeidet til Paralympics og nå ansatt som fagkonsulent i Olympiatoppen.

Welhaven sier dette definitivt gir grunn til å trekke Øvrebøs habilitet i tvil.

– Han burde ha meldt seg inhabil på disse prisene spesifikt og det burde vært kommunisert i offentligheten. At han skal tildele priser til folk han er eller har vært så tett på i hverdagen kan gi dem en fordel sammenlignet med andre som ikke er så tett på ham, sier Welhaven.

VG-kommentator Leif Welhaven mener det er verdt å diskutere om Tore Øvrebøs bør være både juryleder og toppidrettssjef. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bilde skapte reaksjoner

Bildet hvor Tore Øvrebø holder rundt Marit Breivik og Cato Zahl Pedersen fra et pressemøte i 2015 skapte reaksjoner og ble hyppig spredt etter Idrettsgallaen lørdag kveld.

Blant dem som delte bilde på X var Nettavisen-kommentator og tidligere TV 2-journalist Ernst A. Lersveen. Han delte bilde med påfølgende tekst: «Ingen kommentar».

– Det sier alt. Jeg har gitt uttrykk for hva jeg mener om de siste utdelingene ved å legge ut det bildet. Jeg trenger ikke si noe mer enn det, sier Lersveen til NRK.

Nettavisen-kommentator Ernst A. Lersveen. Foto: Lise Åserud / NTB

Også tidligere langrennsstjerne Petter Northug tok til X for å reagere på utdelingen av hedersprisen lørdag kveld.

«Helst skulle vel Tore Øvrebø gitt prisen til seg selv om han fikk muligheten», skrev den nåværende TV 2-eksperten.

Både Lersveen og Welhaven har vært tydelig på at de heller skulle sett at Johan Kaggestad, tidligere idrettstrener og ekspertkommentator, mottok årets hederspris, selv om begge understreker at både Breivik og Pedersen er verdige vinnere.

– Men det er noe problematisk når nære medarbeidere av en sjef blir valgt ut på bekostning av andre, sier Welhaven.

Brennhet debatt etter Idrettsgallaens hederspris: – Respektløst

Øvrebø til NRK: – En enstemmig jury

Tore Øvrebø er forelagt uttalelsene. Han sier følgende til NRK når det gjelder at toppidrettssjefen også er juryleder.

– NRK, som medeier og arrangør av idrettsgallaen, har i alle år insistert på at den til enhver tid fungerende toppidrettssjef, skal lede hovedjuryen. NRK har fremhevet dette for å sikre legitimiteten til juryarbeidet, sier Øvrebø.

Tore Øvrebø – toppidrettssjef og juryleder. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

NRKs Ivar Ragne Jenssen er avtroppende styreleder i Idrettsgallaen og har jobbet med den helt siden den ble opprettet.

Han svarer slik på spørsmål om det er aktuelt å gjøre noe med jurysammensettingen og gå bort fra praksisen med at Olympiatoppens toppidrettssjef også er juryleder i Idrettsgallaen.

– Hver eneste gang vi har hatt en idrettsgalla så evaluerer vi. Endring av priser og klasser har skjedd etter disse. Det er vår plikt å sette dette på dagsorden og snakke om det, sier han.

– De siste to hedersprisene er delt ut til to personer som har vært nære medarbeidere av Toppidrettssjef Øvrebø i Olympiatoppen. Welhaven mener det er grunn til å trekke Øverbøs habilitet i tvil her. Hva er din mening?

– Jeg har ikke noen kommentar til hva Welhaven mener om det. Vi har tillit til juryen, sier Jenssen.

Ivar Ragne Jenssen var med å starte idrettsgallaen og ha jobbet med den i 25 år. Foto: Håvard Jenssen / NRK

Han forteller at da arbeidet med Idrettsgallaen startet for rundt 25 år siden, opplevde de det som vrient å sette sammen klasser og juryen. Jenssen anslår at de brukte et halvt år på å lande en ordning.

– Hvordan skal en jury være? Skulle vi ha en mediejury? Folk herfra og derfra i idretten? Tanken var at Olympiatoppen, som er vant til å vurdere prestasjonsnivået til utøvere gjennom blant annet stipender, var best egnet til dette, sier han.

Jenssen forteller at eierne av Idrettsgallaen, NRK, Norsk Tipping og norsk idrett, sammen ble enige om dette:

– Da ble den første toppidrettssjefen juryleder, og sånn har det fortsatt. Det var neppe noen andre enn toppidrettssjefen som hadde større integritet til å gjøre denne jobben. Jeg kan ikke se at noe har endret seg siden det. Det følger med stillingen, ikke personen.

Tore Øvrebø har naturligvis fått med seg kritikken etter forbigåelsen av Kaggestad. Han understreker at han har et tett forhold til 80-åringen.

– Johan Kaggestad og jeg var nære kollegaer i Olympiatoppen fra 2004 til 2010. Jeg har også vært hans arbeidsleder. All dialog mellom Johan og meg har hatt et felles mål om utvikling av norsk toppidrett, sier Øvrebø, og fortsetter:

– En samlet jury, bestående av syv kompetente idrettspersonligheter, kjenner godt til Kaggestads bidrag til norsk idrett. Det var en enstemmig jury som tildelte hedersprisene til Marit Breivik og Cato Zahl Pedersen.

Idrettsgallaens jury Ekspander/minimer faktaboks Tore Øvrebø (leder)

Suzann Pettersen

Hanne Haugland

Marit Bjørgen

Ola By Rise

Kjetil André Aamodt

Knut Holmann

Forsvarer Øvrebø: – V eldig naturlig at toppidrettssjefen er med

Hedersprisen deles ut ved at juryen først har et møte hvor de diskuterer aktuelle kandidater. Grunnlaget kan være innspill fra særforbundene eller egne initiativ fra juryen.

Beslutningen blir tatt i det andre møtet, etter at juryen har vurdert og tenkt igjennom diskusjonene fra det første møtet.

Tidligere kajakkpadler, og nåværende sportssjef i Norges Seilforbund, Eirik Verås Larsen, ser ikke noe problematisk ved Tore Øvrebøs rolle som juryleder.

– Det er veldig naturlig. Jeg synes det hadde vært rart å ha en idrettsgalla-jury uten toppidrettssjefen, sier Larsen.

Sportssjef for Norges Seilforbund, Eirik Verås Larsen. Foto: NTB

Han understreker at toppidrettsmiljøet i Norge er lite, og at det uansett vil bli tette bånd.

– Jeg føler ikke at hedersprisen har vært delt ut fordi det er venner og kjente eller arbeidskolleger av toppidrettssjefen. Har du lagt ned et stort arbeid for toppidretten i Norge i veldig mange år, så vil du uansett være bekjent av toppidrettssjefen, sier Larsen.

Han tror ikke det faktum at Øvrebø er lederen gjør at hans stemme veier tyngre blant juryen.

– Jeg ser ikke helt det slik norsk toppidrett er bygget opp og de verdiene vi står for. Alle som sitter i den juryen har lik verdi og vil si hva de mener.