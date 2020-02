– Dette er den viktigste sesongen jeg kommer til å ha…, sier Karsten Warholm, og drar litt på det, før han med et avvæpnende smil legger til:

– På en god del år.

Han vet det nok selv. Han får kanskje aldri en slik sjanse igjen inn mot et OL: Han er i sin beste alder, faktisk nøyaktig 24 år fredag, helt skadefri, og han er regjerende verdensmester.

Fredag kveld viste han at han har brukt vinteren godt da han vant 400 meter flatt under Karsten Warholm International, stevnet han selv arrangerer i hjembygda Ulsteinvik.

– Fantastisk gøy. Jeg er glad for å ta seieren, og det er spesielt stas å få gjøre det her, foran alle jeg kjenner. Med oppmøtet her i dag, kunne det ikke blitt bedre, sier Warholm.

Karsten Warholm tok seieren på 400 meter flatt. Du trenger javascript for å se video. Karsten Warholm tok seieren på 400 meter flatt.

Sikter på verdensrekorden

I år gjør Warholm og trener Leif Olav Alnes ting litt annerledes enn i fjor. Da toppet Warholm formen mer til innendørssesongen, og han leverte det ene seiersløpet etter det andre, før han kronet sesongen med gull i VM på høsten.

I år vil han bruke vinteren og våren til trening i stedet for konkurranser, nettopp med tanke på OL.

Han har begynt med en hardere type kondisjonstrening, og det innebærer en risiko. Slik trening kan nemlig gå utover hurtigheten hans.

– Det er en balansegang, men den synes jeg vi har fått veldig bra til så langt, sier Warholm.

Det er også gjennom mer kondisjonstrening Warholm håper å ta verdensrekorden på 400 meter hekk. Den er på 46,78 mens Warholms europeiske rekord, satt i fjor, er på 46.92

– Å hente mange tideler nå blir bare vanskeligere og vanskeligere. Det vet jeg. Samtidig er det jo kult å tenke på at jeg har vært 14 hundredeler bak verdensrekorden, bare. Det betyr at alle de små tidelene vi kan få nå er verdifulle. Det er enormt motiverende, sier Warholm.

– Samtidig krever det at man investerer enda mer i treningen, legger han til.

Alnes sier at målet er å «flytte nivået», og på spørsmål om det er mulig å ta verdensrekorden snart, svarer treneren:

– Ja, det er helt opplagt.

– Helt j*****

Hans eget stevne er det eneste han deltar i under innendørssesongen nå på vinteren. For det aller viktigste for Warholm nå er OL i Tokyo til sommeren.

Han er for lengst i gang med å forsøke å heve sitt eget allerede skyhøye nivå.

Håpet er helt konkret at i OL skal Warholm ha greid å forbedre den ene «svakheten» han har, om det kan kalles det, nemlig avslutningene på løpene. Hekkeløperen er kjent for å åpne hardt, og løper raskere i den første fasen enn på slutten.

Dette vil han gjøre noe med. Derfor har Warholm blitt satt på et aldri så lite «syrefest-regime».

– Leif Olav har laget et mantra for oss, som er at problemet er ikke at vi åpner for fort, men at vi avslutter for sakte. Så nå prøver vi å kunne «stå» distansen mye bedre. Det innebærer noen kjipe, tunge løpeøkter som koster mye energimessig, men som skal gjøre meg bedre, forteller Warholm.

Teamet har nettopp vært noen uker på Tenerife for å gjøre blant annet den typen trening. Da løper Warholm intervall etter intervall på mellom ett til to minutter. For en som driver med en såpass kort øvelse som 400 meter hekk er det ganske lange intervaller, og dét kjenner han.

Leif Olav Alnes og Amalie Iuel tar "selfie" etter Warholms seier. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det er kort fortalt en hel del raske syreløp med piggsko. De er helt j**** fordi du må helt i kjelleren. Det er hodet og alt. Du vet hva du skal gjennom, og må manne deg opp til det. Jeg gleder meg ikke til det, innrømmer Warholm.

«Hybrid» øvelse

Alnes humrer når han får høre Warholms beskrivelse av treningen.

– Karsten er ekstremt flink til å pushe seg. Jeg trenger bare å trykke på de rette knappene, sier han, og forklarer:

– Vi gjør det for å prøve å gjøre noe med det (avslutningene hans) ved å trene på kapasitet, men uten å miste farta. Det er en hybrid øvelse.

Fredag løp Warholm inn til 45,97 på 400 meteren, som altså var uten hekker. Han slo blant andre Pavel Maslak, som kom på 2.-plass med tiden 46,47. Tsjekkeren har vunnet distansen i de tre siste innendørs-VM.