Vil endre OL-programmet: – Vi har ikke peiling. Vi er dumme som brød

– Det å dra så langt for å bare løpe 1500 meter er nesten bortkastet.

Gjert Ingebrigtsen sparer som vanlig ikke på kruttet når han skal si hva han mener. Nå snakker han om OL i Tokyo neste sommer. Som NRK tidligere har skrevet, er programmet satt opp slik at det er umulig for brødrene å doble – altså løpe både 1500 og 5000 meter i samme mesterskap, slik de gjør i VM.

– Vi prøver å påvirke det oppsettet som står der i dag, for vi mener det er viktig for internasjonal friidrett å skape den muligheten, forteller treneren på NRKs spørsmål.

– Hvordan kan dere påvirke det?

– Vi søker å se om det faktisk er mulig. Vi har jo ikke peeeiling. Vi er dumme som brød. Vi er jo så naive at vi tror det faktisk er mulig. Jeg tror ikke det går, men vi skal i hvert fall prøve, svarer han.

– Hva konkret gjør dere?

– Vi snakker med menn i dress, forteller Gjert Ingebrigtsen og ler.

Tror ikke endring er umulig

NRK-ekspert Vebjørn Rodal vil ikke utelukke at det kan være mulig å gjøre endringer i Tokyo-oppsettet.

– Det kan nok påvirkes. Tidsskjemaer varierer fra gang til gang og hvis de som prøver å endre programmet er innflytelsesrike nok, så kan det nok la seg gjøre, mener han.

– Og Team Ingebrigtsen er i hvert fall mer innflytelsesrike i år enn de var i fjor, legger han til.

GODT HUMØR FØR DOBBEL: Filip, Jakob og Gjert Ingebrigtsen kommer tilbake fra en treningsøkt i Doha. Torsdag går forsøket på 1500 meter. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

I OL går altså forsøket på både 1500 og 5000 meter etter planen den 4. august. 6. august er det semifinale på 1500 meter, de to neste dagene følger finale på 5000 meter og finale på 1500 meter 8. august.

– Det går ikke an å kombinere. Da er du ikke bare modig, da er du dum, slår Gjert Ingebrigtsen fast.

– Mer spennende

NESTEN: Jakob og Filip Ingebrigtsen vil gjerne løpe både 1500 og 5000 meter også i OL. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

I VM er 5000 meter og 1500 meter spredt utover mesterskapet, fra første til siste dag, som gjør at Filip og Jakob Ingebrigtsen løper begge.

– Vi gjør det absolutt for å få erfaring. For å se om det faktisk er mulig for fremtidige VM, og ikke minst OL, for det gjør det mer spennende, mener Gjert.

Både Filip og Jakob Ingebrigtsen har sagt at de vil satse på 1500-meteren i OL, mens storebror håper på 5000-meteren. Dagens oppsett åpner for å løpe 3000 meter hinder, men kun Filip Ingebrigtsen har sagt det er aktuelt.

– Vi får ta en håndsopprekning, sier Gjert Ingebrigtsen, som dermed ikke har fått lagt planen for neste sesong ennå.