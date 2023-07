Hovland-hjelpar røper suksessformel: – Er ingen ja-mann

– Det har vore bra, altså. Litt opp og ned sjølvsagt, men eg er fornøgd med å ha tatt ein del store steg.

Slik samanfattar Viktor Hovland sesongen så langt til NRK. Det aller største var sigeren i storturneringa The Memorial i juni, som kom like etter andreplassen i majorturneringa PGA Championship. Torsdag startar årets fjerde og siste majorturnering, The Open.

– Eg trur ein majortittel er like om hjørnet, spår caddien Shay Knight.

Dei to har jobba saman sidan Hovland vart profesjonell golfspelar i 2019.

– Eg ser på han som ein av mine beste venner og vi har det bra saman. Vi veit mykje om kvarandre. Eg trur det er viktig på golfbanen, å kunne stole på kvarandre på den måten òg, fortel australiaren til NRK.

GLEDE: Shay Knight jublar saman med Viktor Hovland etter sigeren i The Memorial. Foto: AFP

– Det skjer heile tida

På banen kan ein sjå han bere golfbagen, og gi råd om mellom anna avstandar og kølleval.

– Kva er nøkkelen bak å vere ein god caddie?

– Mange seier ein må seie det ein meiner, og det er akkurat det eg gjer. Eg er ingen ja-mann. Eg seier meininga mi, så kan han høyre etter eller ikkje. Det er det som er bra med kommunikasjonen vår, vi går litt fram og tilbake om kva vi vil gjere, og til slutt så er det hans avgjersle. Eg respekterer det og gjer jobben min, svarer Knight.

– Når var sist han ikkje høyrde på deg?

– Det skjer heile tida. Det skjer oftare enn ikkje, seier Knight og ler godt.

STØRSTE SEIAR: – Det var digg å få han, seier Hovland om sigeren i The Memorial i starten av juni. Foto: AFP

Hovland er nummer fem på verdsrankinga når The Open no startar på den tøffe banen Royal Liverpool utanfor byen med same namn.

– Viss det er bra vêr og ikkje så mykje vind, så kan ein angripe litt, men viss det blæs og regnar så må ein spele meir defensivt og smart. Det kjem heilt an på forholda, men det er berre å spele bra og smart og forhåpentleg få flyt, seier Hovland.

– Den banen krev mykje strategi, så eg trur tolmod blir det viktigaste. Vere nøye, treffe fair way og halde ballen unna bunkeren, rår caddien.

Vil ikkje jage det perfekte

Det var nettopp i bunkeren det gjekk gale under PGA Championship i mai. 25-åringen kjempa om sigeren, men turen i sanden på det tredje siste holet gjorde at Brooks Koepka vann.

KJEMPA OM SIGER: På det 69. av 72 hol gjekk sigeren i PGA Championship tapt for Hovland. Foto: AFP

– Ekstremt skuffande. Hadde det vore eit bra slag, så trur eg historia hadde vore annleis, meiner Knight.

Og nordmannen har vore open om at han fleire gonger har pusha for hardt for det perfekte spelet når han er med i teten, og i staden mislykkast. Det meiner både han og caddien at han har lært av.

– Eg har i alle fall lært veldig mykje av å sjå på Tiger Woods spele før i tida, og dei store rutinerte gutane speler seg midt på green og gir seg sjølv ein sjanse, gjer eit enkel par, og så er dei heile tida med i turneringa. Nokre gonger vinn ein turneringa, men av og til vinn ein på ikkje å tape. Og det trur eg er ein veldig bra strategi i nokre av dei store turneringane, forklarer Hovland.

– Golf er ikkje eit spel der ein må vere perfekt. Han er ein utruleg til å slå, og forhåpentleg får han det til med putteren, seier Knight, og trekker fram nettopp nærspelet som det Hovland har forbetra mest den siste tida.

PÅ PLASS: Viktor Hovland er på plass på Royal Liverpool Foto: Reuters

– Ikkje noko eg kan påverke

Hovland tok ein pause frå det tøffe konkurranseprogrammet med ein ferie i heimlandet. Då han møtte pressa etter velgjerdsturneringa Wright Invitational til inntekt for organdonasjon for halvanna veke sidan, fekk han sjølvsagt også spørsmål om den nylege samanslåinga av PGA, europatouren og omstridde LIV-tour.

– Eg såg han kanskje komme litt i framtida, men at han kom der og då var litt overraskande, seier Hovland, som ikkje ønskjer å spekulere i kva som skjer vidare.

– Korleis vere golfspelar når det stormar litt rundt sporten?

– Det er jo drama over alt, så det er berre å bli vant til det. Så prøver eg å leve litt i mi eiga boble. Det er ikkje noko eg kan påverke. Eg skal berre spele golf og gjere det beste ut av det.