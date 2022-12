– Det er søren meg nervepirrende, sier Hovland i seiersintervjuet vist på Discovery+ etter den høydramatiske avslutningen.

Ut på hull 18 hadde han to slag ned til verdenstoer Scottie Scheffler. Et skjevt utslag gjorde at han lå i roughen, og derfra ble det problemer.

– Kjør på, ropte Hovland etter andreslaget, før han ett sekund senere sukket oppgitt:

– Herregud.

– Hvor gikk den, spurte caddie Shay Knight.

– I vannet, svarte Hovland kontant.

Han klarte likevel å redde bogey og vant dermed turneringen etter å ha senket den fem-seks meter lange putten for bogey.

På pressekonferansen etter runden ble Hovland spurt om hva han tenkte etter å ha slått ballen i vannet.

– Det var ikke mange positive tanker, sier han med et stort smil.

– Når du står der med en to slags ledelse, så er det det siste du skal gjøre. Det var ganske frustrerende, sier han.

SEIERSGLIS: Hovland kunne smile etter å ha sikret seg seieren. Her sammen med caddie Shay Knight. Foto: Fernando Llano / AP

Scheffler endte også opp med å gjøre bogey på hull 18, og dermed vant Hovland med to slags margin.

Da hadde Scheffler vært ned å senke bunkerslaget sitt for birdie like før, men ballen gikk hullkant ut og flere meter forbi. Etter at Hovland så hadde senket sin bogeyputt, misset altså Scheffler sin putt for par.

– Jeg ledet med fem slag halvveis, men du er aldri så komfortabel. Jeg spilte ikke så bra på de siste ni, men det var bra nok, sier Hovland.

Eksklusiv turnering

Kun 20 spillere får muligheten til å spille i Hero World Challenge, som arrangeres av golflegenden Tiger Woods.

I årets turnering var alle de 20 spillerne blant de 33 beste på verdensrankingen og best av samtlige var Viktor Hovland.

– Det er bare 20 spillere, men det er mer eller mindre de 20 beste i verden. Du må spille på ditt beste for å vinne, og å vinne er alltid morsomt, sier Hovland.

SAMMEN MED LEGENDEN: Tiger Woods og Viktor Hovland under trofé-seremonien etter turneringen. Foto: Fernando Llano / AP

Nordmannen vant turneringen i fjor, og var i delt ledelse etter både første og andre runde. Med en superrunde på åtte slag under par lørdag, sikret han seg en tre slags ledelse. Den tok han godt vare på søndag.

Med Tiger Woods som tilskuer ute på banen på Bahamas, vant Hovland til slutt med to slag. Hovland er sammen med Woods de eneste som har vunnet turneringen to år på rad, noe Woods gjorde i 2006 og 2007.

Seieren er Hovlands syvende som proff. Turneringen står oppført i PGA-tourens kalender, men det regnes ikke i statistikken som en seier på PGA-touren.

Seieren gjør at Hovland er tilbake topp ti på verdensrankingen, og vil rykke opp fra tolvte- til niendeplass. Han sikret seg også en premiesjekk på én million amerikanske dollar, tilsvarende 9,78 millioner norske kroner.

TILSKUER: Tiger Woods måtte stå over turneringen på Bahamas med en fotskade, men var til stede som tilskuer. Foto: MIKE EHRMANN / AFP

Lengste periode uten seier

Hovland etablerte seg raskt i verdenstoppen i løpet av 2019. Etter å ha blitt beste amatør i både The Masters og U.S. Open, ble han proff sommeren 2019.

Den første seieren kom da han vant Puerto Rico Open i februar 2020. Søndag tok han sin syvende seier i karrieren, men aldri har han måttet vente så lenge på en seier.

Hovlands forrige seier kom i Dubai Desert Classic i slutten av januar, og søndag var det 308 dager siden han hevet trofeet i Europatour-turneringen i Dubai. Tidligere var 287 dager det lengste han hadde gått mellom en seier siden han ble proff.

I løpet av de siste 308 dagene hadde han spilt 22 andre turneringer, fem turneringer mer enn han tidligere har gått uten seier.

Seiersintervallene til Viktor Hovland Ekspandér faktaboks Fra han ble proff til første seier: Vant på 17. forsøk

Fra første til andre seier: 17 turneringer mellom

Fra andre til tredje seier: 15 turneringer mellom

Fra tredje til fjerde seier: Ni turneringer mellom

Fra fjerde til femte seier: Null turneringer mellom

Fra femte til sjette seier: To turneringer mellom

Fra sjette til syvende seier: 22 turneringer mellom

Turneringen på Bahamas er årets siste for Hovland, som i 2022 har tatt to seirer. I løpet av 2022 noterte han seg også for sin første topp ti-plassering i en majorturnering, noe han klarte da han endte på en delt fjerdeplass i The Open i sommer.

– Det er morsomt å avslutte året med en seier, sier Hovland.

– Jeg føler jeg skulle vunnet flere turneringer i år. Det er et par turneringer som svir, sier han på pressekonferansen.

2021: Slik så det ut da Hovland vant Hero World Challenge i fjor. Foto: Mike Ehrmann / AFP

I ledelsen hele dagen

Søndag leverte han stabil og god golf fra start. Rundens første birdie kom på hull tre, men også tidligere verdensener Scottie Scheffler fikk en god start. Etter de fem første hullene hadde han kuttet Hovlands ledelse fra tre til to slag.

På hull seks vartet Scheffler opp med en eagle og var i et lite øyeblikk likt med Hovland. Nordmannen senket imidlertid sin birdieputt på samme hull, og så gjorde Scheffler bogey på hull syv og dobbeltbogey på hull ni.

Kombinert med en Hovland-birdie på hull syv, hadde Hovland plutselig en ledelse på fire slag etter halvspilt runde ned til Xander Schauffele og fem slag ned til Scheffler.

De siste ni hullene gikk han på par, noe som holdt til å holde unna for konkurrentene.