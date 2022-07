– Nei, så brenner han den. Det er den dagen. De der har vært så enkel hele uka. Han har satt alt av de putene man skal ha i, men så har egentlig ingenting fungert som det skal, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen etter at dagens tredje bogey var et faktum på hull 16.

Etter flere tunge turneringene hadde nemlig Hovland levert storspill på de tre første dagene i skotske St. Andrews, særlig lørdag da han tok seg opp på en delt ledelse med tidligere verdensener Rory McIlroy.

Den avsluttende søndagen ble imidlertid tung for nordmannen.

– Selvfølgelig er det litt bittert at jeg ikke hadde like bra spill i dag, men sånn er det, jeg håper å plassere meg i samme posisjon framover, sier Hovland til NRK.

SKUFFET: Viktor Hovland etter å ha misset putten på hull tre. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Hovland greide bare en birdie på siste dag, og med tre bogeyer i løpet av de 18 hullene, endte han dagen to slag over par. De tre første dagene endte han fire, seks og seks slag under par.

– Det er litt kjipt, det er jo det. Men det blir ikke siste gang jeg har mulighet til å vinne en major, det er bare å lære så mye som mulig. Det er skuffende, men lar jeg det gå til meg for lenge, så hjelper ikke det noen ting, sier Hovland.

470 år med golf

Til tross for den tunge avslutningsdagen er helgens resultat Hovlands klart beste i en majorturnering. Fra før hadde han to 12.-plasser, i US Open i 2019 og i The Open i fjor.

The Open Championship er den eldste av de fire majorturneringen i golf, og i år, i turneringens 150. år, ble turneringen spilt på The Old Course i skotske St. Andrew, verdens eldste golfbane med historie tilbake til 1552.

LANG HISTORIE: Golfen har sine røtter i den skotske universitetsbyen St. Andrews. Foto: GLYN KIRK / AFP

Australske Cameron Smith endte opp som vinner av årets turnering og kan ta med seg 2,5 millioner dollar, eller i overkant av 25 millioner kroner. Cameron Young fulgte på plassen bak, mens McIlroy falt ned til tredjeplass på den siste dagen.

Hovland får med seg over 6,5 millioner kroner.

Bunker

Hovland gikk sammen med McIlroy sist ut, i en såkalt lederball, på den siste dagen, men det viste seg tidlig å ikke være nordmannens dag.

Allerede på hull 4 ble det bogey, mens han måtte vente til hull 12 for dagens første, og eneste birdie. Det ble senere ytterligere to bogeyer.

Da Hovland slo en birdie på 12. hull var det et håpet om at han skulle snu trenden. Men allerede på det første slaget etter at birdien var et faktum slo han rett ut i bunkeren. Han slo seg greit inn igjen, men greide ikke å redde paret.

Han klarte aldri å komme inn på birdie-sporet igjen, og med bogey på hull 16, måtte oslomannen fokusere på å holde fjerdeplassen. Den endte han med å dele med Tommy Fleetwood.