– Han bare cruiser inn, det går nærmest på autopilot, sier Haugsrud til NRK.

Hovland hadde et strålende utgangspunkt før den siste dagen i BMW International Open utenfor München. Nordmannen startet dagen 17 under par, mens spanske Jorge Campillo var nummer to 14 under par.

Campillo var ingen trussel for seieren før de siste hullene. Til gjengjeld hadde tyske Martin Kaymer hatt en kjempedag på jobben. Han tok plass i klubbhuset med 17 under par og måtte vent spent på Hovlands siste slag.

Det var lagt opp til en thrilleravslutning. Her gjorde nordmannen jobben sin og endte på 19 under par. Med andre ord vant nordmannen to slag foran Kaymer til slutt.

Hvordan er det å se en fra Norge være så god?

– Det er jo helt sykt. Vi vet hvor vanskelig det er, og så kommer han og bare dominerer fra lille Norge, sier Haugsrud.

SEIERSKLEM: Viktor Hovland kunne gi sin caddie Shay Knight en god klem etter å ha sikret den historiske seieren. Skjermbilde med tillatelse fra V sport golf. Foto: V Sport Golf

Hovland så ut til å ta seieren med fatning etter det siste hullet. Nordmannen smilte lurt til kamera da det hele var avgjort.

– Jeg er ganske glad for at det er over nå. Det har vært ganske stressende, men dette var bra og det blir fint å slappe av litt de neste ukene, sier Hovland i seiersintervjuet vist på V sport golf.

To nordmenn har tidligere vært nære ved å vinne Europatouren. I 1995 endte Øyvind Rojahn opp på en andreplass, den samme plasseringen fikk også Henrik Bjørnstad i 2001.

Spår Hovland som fremtidig verdensener

Med seieren har Hovland også innkassert 250.000 euro, over 2,5 millioner norske kroner.

– Det var en lang dag etter å ha sovet med ledelsen fra lørdag til søndag. Det ville seg ikke helt i dag, men det var godt nok. Den siste birdien på slutten var deilig. Nå blir det deilig å legge seg ned og slappe av etter seieren, sier Hovland til NTB.

MOT SEIER: Viktor Hovland gjorde det spennende underveis, men hadde kontroll på nervene til siste slutt. Foto: Sven Hoppe / AP

Per Haugsrud var på 90-tallet Norges fremste golfspiller og deltok som andre nordmann i historien i British Open, men klarte ikke cuten.

Nå hyller den tidligere golfproffen Hovland og spår han kommer til å herje i årene som kommer.

– Golfverdenen bare forventer at han skal opp der og bikke mot nummer én i verden. Man har ingen garantier, men at han har muligheter og at han kan klare det, det forventer jeg rett og slett. Han kommer til å vinne det som er av turneringer en eller annen gang, sier Haugsrud.

FRA GLANSDAGENE: Her er Per Haugsrud i aksjon under Dutch Open i Nederland i 1999. Foto: Lise Åserud / NTB

Han spår at Norges nye golfstjerne allerede til neste år kan yppe seg mot verdensenerne.

– Jeg har sett spillere som ikke har vært i nærheten av Viktors nivå, bli verdensenere også på grunn av litt tilfeldigheter, skader hos de beste og så videre. Men at nivået til å bli nummer en er der hos Viktor, er det ikke tvil om.

Reddet seg inn med birdies mot slutten

Hovland har hatt stålkontroll gjennom hele turneringen, som nå nok en gang har gjort han historisk.

– Jeg spilte bra denne uka. Målet var å vinne med så mange slag som mulig. Jeg vet at når jeg spiller som jeg har gjort og putter som jeg har gjort, kan jeg dra fra resten av feltet. Det var ikke så enkelt, men det har jo ingenting å si hvor mange slag man vinner med, så lenge man vinner, sier Hovland til NTB.

Majorturneringen The Open, som blir Hovlands neste turnering, spilles i Storbritannia fra 15. til 18. juli. Etter dette venter Ryder cup og OL som nordmannen også er kvalifisert til. Men først skal 23-åringen slappe av i hjemlige trakter.

– Nå gleder jeg meg til et par uker i Norge og til å se vennene mine. Jeg har ikke vært hjemme på to-tre somre, så det blir digg, sa Hovland i seiersintervjuet.

HISTORISK: 23-åringen kan nok dele ut flere fistbumps etter dagens seier. Her sammen med caddie Shay Knight ved en tidligere turnering. Foto: Gregory Bull / AP

Ble presset gjennom dagen

Før det 16. hullet var nordmannen tre slag foran Campillo. Her havnet Hovland noe lenger bort fra hullet sammenlignet med spanjolen.

– Dette er tøft spill. Han har mye adrenalin i kroppen nå, sa Viasports golfkommentator Joakim Mikkelsen.

På skjermen kunne man se en smålig misfornøyd Hovland, men han slo hardt tilbake og slo et slag under paret, det samme som konkurrenten.

Dermed var også mye av jobben lagt før de to siste hullene.

Nordmannen hadde stålkontroll på nervene på det 18. hullet. Han slo ballen midt på greenen og fra TV-bildene kunne man se en smilende Hovland som gikk bort til ballen.

– Han har blitt presset i dag, men står imot og leverer. Han er ikke gamle karen, men for en mann han er, sa Mikkelsen.

På det 18. hullet slo Hovland birdie og kunne glise etter å ha blitt historisk. Han vant to slag foran Kaymer.

Hovland skrev også norsk golfhistorie februar 2020. Da ble han første nordmann som tok en seier på den amerikanske PGA-touren.

Slik endte turneringen i Europatouren: