Viktor Hovland har slitt denne sesongen, men under St. Jude Championship i Memphis meldte nordmannen seg på i seierskampen.

Og det skjedde etter at lederen av turneringen havnet i en dramatisk situasjon.

Hideki Matsuyama hadde nemlig en klar ledelse mot slutten av sisterunden. Men på det syvende hullet oppstod det dramatikk.

– Hva skjer? Hva er det som har skjedd her? Spurte Max-kommentator Henrik Bjørnstad.

I TRØBBEL: Hideki Matsuyama havnet i problemer etter å ha trukket ned et nedslagsmerke. Foto: AFP

Matsuyama ble tatt til side av dommeren, noe som skjer veldig sjeldent midt under en golfrunde. I etterkant viste bildene at japaneren tråkket på nedslagsmerket til ballen før en putt.

– Det ser ikke ut til at den ligger i linja, men hadde den gjort det, så skulle han hatt to straffeslag, sa Max-kommentator Per Haugsrud.

Etter den kontroversielle situasjonen, så raste Matsuyama ned listene, og plutselig hadde Hovland seieren i sikte.

– Den er veldig vill

For mens Hovland leverte tre birdies fra hull 12 til 16, så endte Matsuyama med bogey på både hull 12 og 14, og en dobbel-bogey på det 15. hullet.

Og med det var Hovland i tet.

Det holdt likevel ikke helt inn. For med en bogey på det 17. hullet og et par på det siste, så endte Hovland til slutt på 15 slag under par. Det samme gjorde Xander Schauffele.

Og Matsuyama skjerpet seg. For på det 17. hullet leverte han en birdie etter en god putt. Dermed var japaneren igjen i ledelsen, med 16 slag under par før det siste hullet.

– Den er veldig vill, sa Bjørnstad om putten til Matsuyama.

Han fortsatte den gode trenden på det siste hullet, og leverte nok en birdie. Med det endte han til slutt på 17 slag under par. Dermed tok japaneren sin tiende seier på PGA-touren.

Hovland delte andreplassen sammen med Schauffele.

– Hovland tar andreplassen med verdenstoer Schauffele. Det er en seier i seg selv. Og hvilken fortsettelse vi får nå, sa Haugsrud.

ANDREPLASS: Viktor Hovland leverte varene. Foto: AFP

Hadde kniven på strupen

Med andreplassen ligger Hovland godt an til å kunne gjenta suksessen fra fjoråret. Da vant han PGA-sluttspillet etter de tre avgjørende sisteturneringene.

– Det er en stor seier for Hovland dette her, sier Bjørnstad.

St. Jude Championship er den første av tre turneringer i PGA-sluttspillet – hvor de 70 beste på rankingen fikk delta denne helgen.

Dersom han skulle ta seg videre til den andre av tre turneringer i PGA-sluttspillet, måtte et kjemperesultat til denne helgen.

Hovland var nummer 57 på rankingen, og med søndagens andreplass er han klar for å spille i Colorado neste helg. Den turneringen vant Hovland i fjor.

I avslutningen av sluttspillet helgen etter deltar bare de 30 beste. Nå ser det lyst ut for Hovland, som vant hele PGA-sluttspillet for ett år siden.

– Det føltes i overkant å drømme om. Hadde vi blitt tilbudt at han skulle kare seg med til neste uke, så hadde vi sagt ja. Dette er helt ellevilt, sa Bjørnstad.