Dette blir nok ikkje avgjort før på hol 18.

På avslutningsrunden fekkhan fire birdiar på sine seks første hol, tre av dei på rad. Resten av første halvdel var par. Det førte han frå tredjeplass til leiing med to slag på konkurrentane. Samstundes rota forfølgjarane det til for seg sjølve, og fall av.

Hovland opna turneringa i meksikanske Playa del Carmen med ein sterk runde med fire slag under par torsdag. Fredag trøbla han litt meir, men enda likevel to slag under par.

Laurdag leverte han ein kjemperunde. Han opna med ein bogey, men etterpå sat birdiane på rekke og rad. Det enda med åtte under par, tangering av Hovlands personbeste på PGA-touren.

Med 14 under par var han på tredjeplass før den avsluttande runden søndag. Då gjekk han ut til slutt, i leiarball sama med Tom Hoge og Emilio Grillo, som låg høvesvis eitt og to slag framfor nordmannen.

23-åringen blei ikkje profesjonell før i fjor sommar. Han har allereie ein siger i PGA-touren då han vann Puerto Rico Open i februar i år.

I november blei han den beste golfspelaren i Norden då han klatra til 25.-plass på rankingen. Den plassen blir nok endå nokre hakk betre etter denne helga.

Kristoffer Ventura deltok også i Puerto del Carmen, men greidde ikkje cuten og fekk ikkje spele dei to siste rundane.