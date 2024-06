Viking ydmyket Rosenborg på eget gress

For oppgjøret i Stavanger ble bekmørkt for Rosenborg, som tapte 2-4 mot Viking.

– Rosenborg har ikke vært i nærheten av å henge med, utbrøt TV 2-ekspert Jesper Mathisen mot slutten av kampen.

Det som startet med et sjansesløseri for Rosenborg, endte dårlig for bortelaget.

Rosenborg-nedturen startet først da Zlatko Tripic satte inn 1-0.

Rosenborg klarte imidlertid å svare på direkten etter pausen, da Edvard Tagseth utlignet for bortelaget. Men etter dette hadde de lite å by på.

Det skulle ikke gå lenge før Viking fikk uttelling for de stadig farligere sjansene.

Sondre Bjørshol gikk for skudd fra distanse etter 67 minutters spill. Ballen endret retning via foten til Yttegård Jensen rett i nettmaskene bak en utspilt keeper. Dermed stod det 2-1.

Bare fem minutter senere var Tripic igjen frempå etter et mønsterangrep fra hjemmelaget.

Tripic fikk ballen i 16-meteren og på nydelig vis satte han ballen i nettet i det lengste hjørnet for keeper. Dermed hadde hjemmelaget gått opp i 3-1.

Og det skulle som sagt ikke stoppe der.

– Nå blir Rosenborg utspilt her i Stavanger, fastslo Jesper Mathisen etter at hjemmelaget la på til 4-1 ved Peter Christiansen.

Ole Sæters straffemål på overtid var som et trøstemål å regne.

Dermed er Viking nummer fem på tabellen i Eliteserien. Det er åtte poeng opp til Bodø/Glimt i tet, som har en kamp mindre spilt.

For Rosenborg er det tyngre på 10. plass